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高雄驚傳國小老師陳屍校園 屍體在雜物間內被發現

聯合報／ 記者巫鴻瑋林保光石秀華／高雄即時報導

高雄市再傳出令人遺憾的校園憾事，一名任職國小、兼任主任職務的老師，昨晚被發現陳屍在校內雜物間內，死者母親因深夜遲遲等不到兒子返家，且電話聯繫不上，緊急向轄區警方通報協尋，警方與校方人員在校內展開搜尋，深夜11時許在雜物間尋獲該名主任，但已明顯死亡。

據了解，該名死者任職於高雄市某小學，並身兼行政職務，昨天晚間7時許，死者母親因在家中苦等不到兒子回家，撥打電話也遲遲無法聯繫，擔心發生意外，遂前往派出所焦急報案求助。

轄區警方接獲通報後不敢大意，隨即通報校內同仁協助展開協尋，經調閱相關軌跡與清查後，發現死者的機車並未駛離校園，隨即擴大在校舍及周邊空間逐一搜查，直到昨晚11時許，搜尋人員終於在校內一處雜物間發現該名主任，但經檢視已無生命跡象。

案發後轄區警方及相關單位已封鎖現場進行勘驗，並通知家屬到場處理，至於詳細的死亡原因及確切事發經過，仍有待檢警後續相驗與調查以釐清真相。

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高雄市警局。聯合報系資料照
高雄市警局。聯合報系資料照

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