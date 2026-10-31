影／新北林口山區5間鐵皮工廠大火釀空汙 6移工預防性送醫

新北市林口後湖山區今天凌晨1時發生連棟鐵皮工廠火警，火勢在強風助長下全面燃燒5間工廠，消防局共出動66車、148人前往搶救，直到凌晨3時53分通報火勢熄滅，初估燃燒面積達到5千平方公尺。

救災過程中有6名外籍移工自行逃出工廠，均意識清醒，由救護車預防性送醫觀察，其中4人送林口長庚、2人送淡水馬偕醫院。起火的工廠包括塑膠製造、系統家具等，火場煙霧及異味往下風處飄散，空汙影響範圍包括林口和八里地區。至於起火原因與財物損失尚待後續鑑識調查釐清。