凌晨國1南向民雄段聯結車自撞+4小客車追撞 2死2輕重傷

今天凌晨2時27分，在國道1號南向260.5K過民雄戰備跑道，發生聯結車自撞事故，占用內線和中線車道。接著今天凌晨2時50分，後方自小客車追撞，目前前線有散落物。

高公局南分局、國道公路警察已在現場處理中。高公局說，因應事故處理，封閉管制國道1號南向民雄至嘉義間主線，進行事故排除作業，管制期間請用路人配合提前改道行駛，以避開事故壅塞路段。

另外，在不影響行車安全情況下，可使用高速公路1968APP推播功能或收聽警察廣播電台（FM 93.1和FM 104.9頻道），了解最新國道交通資訊。

聯結車不明原因自撞橫跨中央分隔島，後方4輛先後駛來的自小客車疑因現場視線昏暗，高速衝撞。據了解，該起交通事故造成2人不治、2人分受輕重傷送醫。

國1南向260.5K事故，南向民雄至嘉義管制封閉。圖／取自高公局1968即時路況