四海幫堂主行賄才交保 餐酒館隨遭黑衣人砸

北市信義區隱世餐酒館遭十二名黑衣人持械砸毀，警方逮捕涉案嫌犯。記者廖炳棋／翻攝

台北地檢署偵辦「安心幣商」詐騙洗錢案，查出四海幫海隱堂堂主、「隱世餐酒館」負責人鄭淳駿，涉透過土城分局前員警李金龍，行賄案件承辦人不要再溯源詐團，檢方前天依貪汙等罪起訴鄭、李，案件移審法院，法官裁定鄭一○○萬、李卅萬交保，詎料昨天凌晨有十二名黑衣人持械將餐酒館砸毀，懷疑是針對鄭而來。

信義分局獲報，由副分局長車宇基率領卅餘警力，將涉案黑衣人全數逮捕，主謀廖家緯（卅歲）供稱，因朋友與隱世餐酒館有糾紛，所以才替友人出氣，警方未採信說詞，詢後依組織、聚眾鬥毆等罪移送北檢偵辦。

另外，檢方認為鄭淳駿（Nick）與李金龍涉犯重罪，且鄭先前詐騙已故臺雅老董沈裕雄五十億案尚未審結，有高度逃亡之虞，法院裁也無實施科技監控，決定提起抗告。

警方調查，昨天凌晨一時許，廖家緯疑受人指使，召集十一名男子，攜帶球棒、鐵鎚等工具，前往忠孝東路五段的隱世餐酒館總店內，持械砸毀桌椅及設備，現場一片狼藉，店家初估損失三○○萬元。

由於隱世餐酒館是四海幫的門面，此次遭砸等於是跟四海幫下戰帖，為防止幫派尋仇，警方昨報請檢察官陳怡君指揮偵辦。

據了解，警方詢問砸店原因時，有人瞎扯不滿喝到假酒要洗腎，所以上門討公道。警方認為，十二人事先攜帶棍棒、鐵鎚，等店家關門才下手，顯是預謀犯案，正追查幕後藏鏡人。

鄭淳駿是「隱餐飲集團」實際經營者，以旗下隱世餐酒館作為四海幫飲宴、交際處所，檢警去年偵辦安心幣商案，拘提會計魏廷軒到案，鄭為掌握魏有無供出上游，利用長期與員警飲宴建立的關係，刺探偵查進度，試圖行賄承辦人，另台北市警蔡仲衛、許逸儒等人洩漏查緝賭場資訊給鄭，檢方依貪汙等罪起訴六人。