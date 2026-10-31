台中大肚路旁竄出鹿 騎士摔傷

黃姓女騎士日前騎車行經大肚區向上路五段，遭路旁竄出的鹿撞倒，黃女當場連人帶車（紅色機車）慘摔。圖／讀者提供

車行經過台中大肚山區，小心野生動物出沒！五十五歲黃姓女騎士前天騎車行經大肚區向上路五段，突有隻鹿從道路旁竄出，黃女當場連人帶機車慘摔，身上多處受傷，「肇事」鹿已不知去向，所幸黃女經送醫治療後，狀況穩定。警方提醒，當地設「小心鹿出沒」告示牌，提醒留意。

近年中部出現數起「小鹿亂撞」車禍，今年四月四十一歲彭姓男子騎車行經龍井區遊園南路二百七十巷，突然有隻鹿竄出，彭男閃避不及，當場被撞倒，身體多處擦挫傷，「肇事」的鹿也逃逸無蹤。彰化山區也傳出多起鹿隻出沒釀車禍的事故。

學者表示，淺山鹿隻疑似是先前有人飼養的梅花鹿，逃逸到山區後，在當地繁衍成群。大肚山野生動物多，台中龍井、大肚區多路段都有設置告示牌，防止野生動物遭路殺，近期大肚區「藍色公路」華南路延伸段開通後，沿途皆設生態防護網，懸掛「小心石虎與白鼻心出沒」的友善動物告示牌，提醒用路人減速慢行。

台中市警局烏日交通分隊分隊長劉于豪說明，經查，黃女騎機車行經大肚區向上路五段慢車道往市區方向直行，遭路旁竄出的鹿撞上，黃女摔車受傷，所幸送醫後狀況穩定，經查騎士無酒、毒駕情事，全案依程序調查處理，詳細肇事原因仍待調查。

烏日警分局呼籲，駕駛人行經山區、郊區等易有野生動物出沒路段時，宜隨時注意前方路況狀態，並減速慢行以增加反應時間，確保行車安全。