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高雄停車格轎車右後座跪了一個人飄異味 警消到場驚見男子已死亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市明學路路邊停車格一輛白色轎車飄散異味，今天下午3時5分路 人經過發現異狀，趨近看車內一名男子跪在右後座呈詭異姿勢，嚇得報警，警消趕往現場，發現男子已明顯死亡，經聯繫車主陳姓女子，查知死者是其61歲父親，將報請檢察官相驗，釐清死因。

鳳山警分局今天下午3時5分許接獲民眾報案，指稱發現明學路附近路邊停車格內有男子疑似死在右後座，警消趕抵，發現車內飄出異味，車窗開了一個縫隙。

警方用手伸進車窗打開車門，發現男子跪在右後座姿勢詭異陳屍車內；由於死者身上無證件，警方以車追人，通知車主陳姓女子，後查出死者是陳女的61歲父親，經初步勘查，已排除外力介入情事，將報請檢察官相驗，釐清確切死因。

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高市鳳山區明學路路邊停車格一輛白色轎車飄散異味，警消今天下午獲報到場，發現陳姓男子陳屍車內。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區明學路路邊停車格一輛白色轎車飄散異味，警消今天下午獲報到場，發現陳姓男子陳屍車內。記者石秀華／翻攝

高雄 停車格 死亡

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