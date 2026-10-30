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影／澎湖租車行車庫陷火海！39輛機車全燒光 鐵皮車庫付之一炬
澎湖馬公市成功街今下午驚傳火警，一間租車行鐵皮車庫突然起火，消防人員趕抵時，車庫已陷入全面燃燒，現場濃煙密布、火勢猛烈，消防局出動8車20人灌救，獲報後24分鐘撲滅火勢，車庫內39輛出租機車全數燒毀。
澎湖縣政府消防局下午1時08分接獲民眾報案，指成功街一處鐵皮車庫發生火警，立即調派第一大隊、馬公、澎南、白沙及馬公港務消防分隊趕赴現場，由第一大隊大隊長黃晞指揮搶救。
消防人員到場發現，起火車庫用來停放出租機車，猛烈火勢已吞噬車庫，隨即部署多條水線灌救，於下午1時22分控制火勢，1時32分將火撲滅。
這場火警燃燒面積約28平方公尺，鐵皮車庫付之一炬，停放其中的39輛機車也無一倖免，全數燒毀，詳細起火原因及財物損失，仍待消防局火調科調查釐清。
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