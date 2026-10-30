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桃園八德女警監守自盜300萬贓款 分局決議記過汰除

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市八德警分局傳出女警監守自盜，利用移交贓款機會侵占300萬元，直到近日檢警清查扣案證物才曝光。全案昨依貪汙治罪條例移送法辦，分局今天也開考績委員會決議2大過免職汰除。

據了解，監守自盜的是八德警分局偵查隊余姓女巡官，其疑似經濟困難又急需資金周轉，所以鋌而走險。她將原本該送到地檢署的贓款放進自己口袋，再用假的收據蒙騙分局，最後因檢警雙方收發資料對不上曝光。

八德警方表示，余員侵占扣案證物，涉犯貪汙治罪條例罪，警詢時已坦承不諱，全案除移請桃園地檢署偵辦，考績委員會今天下午也決議記2大過汰除。全案為自清案件，擴大清查確認無其他員警涉案，後續會再追究相關主管監考責任，持續要求所屬恪遵警察風紀規定，杜絕類似案件。

桃園市八德警分局傳女警監守自盜，侵吞贓款300萬元。聯合報系資料照
桃園市八德警分局傳女警監守自盜，侵吞贓款300萬元。聯合報系資料照

女警 贓款 桃園

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