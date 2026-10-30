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台中大肚山又見「小鹿亂撞」 女機車騎士慘摔 「肇事鹿」逃逸無蹤
民眾駕駛車輛行經台中大肚山區路段，要小心鹿、石虎出沒！55歲黃姓女騎士昨騎車行經大肚區向上路五段，突有一隻鹿從路旁竄出，黃女當場連人帶機車慘摔，身上多處受傷，「肇事」的鹿已不知去向，所幸黃女經送醫治療後，狀況穩定。
大肚山野生動物多，台中龍井、大肚區多路段都有設置「小心鹿出沒」等告示牌，防止野生動物遭路殺，近期大肚區「藍色公路」華南路延伸段開通後，沿途皆設有生態防護網，並懸掛「小心石虎與白鼻心出沒」的友善動物告示牌，提醒用路人減速慢行。
近年出現數起「小鹿亂撞」車禍，今年4月3日，41歲彭姓男子騎車行經龍井區遊園南路270巷，突然有一隻鹿竄出，彭男閃避不及，當場被撞倒，身體多處擦挫傷，「肇事」的鹿也逃逸無蹤。有學者表示，這些鹿疑似是先前有人飼養的梅花鹿逃到山區後，留在當地繁衍成了「野鹿」。
台中市警局烏日交通分隊分隊長劉于豪說明，經查，昨天黃女騎機車行經大肚區向上路五段慢車道往市區方向直行，遭路旁竄出的鹿撞上，黃女摔車受傷，所幸送醫處置後狀況穩定，經查騎士無酒、毒駕情事，全案依程序調查處理，詳細肇事原因仍待調查釐清。
烏日警分局呼籲，駕駛人行經山區、郊區等易有野生動物出沒路段時，宜隨時注意前方路況狀態，並減速慢行以增加反應時間，確保行車安全。
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