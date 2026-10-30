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颱風過後沿海強勁陣風及離岸流 鼻頭海域2男划立槳SUP漂外海獲救
新北市鼻頭海域今天上午2名男子划立槳SUP活動時，疑因海流影響進入浪區，導致體力不支、無法自行返回岸際，澳底海巡隊派獲報派遣線上巡防艇趕赴救援，巡防艇載返澳底漁港，2人意識清楚都無大礙。
海巡署第二巡防區指揮部今天上午10時許，接獲民眾撥打118通報，指稱2人在鼻頭角海域從事立槳SUP活動時，疑因海流影響進入浪區，導致體力不支、無法自行返回岸際。
巡防艇抵達鼻頭角海域後，於鼻頭燈塔外約0.4浬發現2人待援，在海上漂浮，隨即實施接駁救援。經初步檢視，2人意識清楚、無明顯外傷，隨後由巡防艇載返澳底漁港，獲救2男對海巡人員及時馳援表達感謝。
第十六海巡隊表示，近期海象多變，沿海常有強勁陣風及離岸流，民眾從事立槳或各類水域遊憩活動前，應特別注意周邊地形與浪區變化，審慎評估自身體能狀況，並務必穿著救生衣及攜帶必要安全裝備。
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