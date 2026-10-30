影／老闆涉警洩密案昨遭訴 「隱世」餐酒館今遭12黑衣人持械砸店

台北市信義區知名的隱世餐酒館今天凌晨遭12名黑衣人持球棒、鐵鎚闖入砸店，店內桌椅、設備遭破壞，店家初估損失約300萬元。警方獲報出動30餘名快打警力，5分鐘內趕抵現場，將12人全部逮捕。餐酒館經營者鄭淳駿具有四海幫背景，昨天才因涉及員警洩密、行賄案遭台北地檢署起訴，隔天店面就遭砸，兩案有無關聯仍待警方釐清。

警方調查，今天凌晨1時許，30歲廖姓男子疑受人指使，召集另11名男子，攜帶球棒、鐵鎚等工具前往忠孝東路五段的隱世餐酒館，一群人闖入店內後，持械砸毀桌椅及設備，現場一片狼藉，所幸沒有造成人員傷亡。

信義分局五分埔派出所接獲報案後，立即啟動快打機制，由副分局長率領偵查隊及各派出所員警共30餘人，5分鐘內趕抵現場，將12名涉案男子全數逮捕，並查扣球棒、鐵鎚等犯案工具。曾姓店長表示，店內遭到嚴重破壞，初步估計財物損失約300萬元。

據了解，廖男等人具有幫派背景，警方詢問砸店原因時，有人聲稱涉及消費糾紛，也有人改口稱是替朋友處理債務問題，但店家表示不清楚為何遭人砸店。警方認為，12人事先攜帶棍棒、鐵鎚前往，有預謀犯案跡象，正追查是否有人在幕後指使，以及實際砸店原因。

隱世餐酒館由「隱餐飲集團」經營，負責人鄭淳駿曾自稱四海幫海隱堂堂主，台北地檢署昨天偵結「安心幣商」相關洩密、行賄案，查出鄭男涉嫌利用與多名員警的飲宴關係，刺探詐騙案偵辦進度，並透過警界人脈試圖向承辦員警行賄，依貪汙等罪嫌起訴鄭男及涉案員警等6人。

起訴消息曝光隔天，餐酒館就遭人持械砸店，警方目前尚未確認兩案是否有關。信義分局表示，全案詢後將依組織犯罪及聚眾鬥毆等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並建請羈押，持續追查涉案人員分工及幕後有無其他人指使。