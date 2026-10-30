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金門大橋深夜驚傳爆胎！車主求助110 警方化身救援隊助換備胎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門大橋深夜傳出車輛爆胎意外，駕駛求助無門，幸好遇上熱心警員及時伸援。金門縣警察局金城分局烈嶼分駐所警員陳偉聖、陳道源日前深夜執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，指車輛行經金門大橋突然爆胎，深夜附近車廠均已打烊，自己又不熟悉更換備胎，兩名員警獲報後立即趕赴現場，主動拿起工具協助更換輪胎，讓受困駕駛順利脫困，直呼「好在有警察幫忙！」

據了解，吳姓民眾日前晚間10時30分許駕車從金寧往烈嶼方向行經金門大橋，途中車輛突然爆胎，無法繼續行駛，由於事發時間已晚，周邊車廠都已休息，加上吳男不熟悉備胎更換方式，面對突如其來的狀況一時不知所措，只好撥打110電話向警方求助。

烈嶼分駐所接獲通報後，立即派遣正在巡邏的陳偉聖、陳道源趕往現場，兩員抵達後，先關心駕駛狀況並確認現場安全，考量金門大橋深夜仍有車輛往來，為避免意外發生，隨即運用隨車工具，合力卸下受損輪胎、裝上備胎。

經過一番協助，車輛終於恢復行駛，吳男對於兩名員警在深夜第一時間伸出援手，解決眼前困境，頻頻向警方道謝。原本令人焦急的爆胎意外，也因員警熱心協助而順利落幕。

金城分局表示，警察工作除了維護治安、交通秩序，也肩負為民服務的責任，民眾遇有突發狀況或生活困難，警方都會秉持主動、積極的態度，在能力範圍內適時提供協助。此次兩名員警利用巡邏勤務之便，協助爆胎駕駛排除困難，展現警察親民、愛民的服務精神。

警方也提醒，駕駛人出門前應檢查輪胎磨耗、胎壓及備胎狀況，並備妥基本應急工具；若行車途中不幸爆胎或發生故障，應保持冷靜，儘可能將車輛移至安全處所，開啟警示燈，優先確保自身及其他用路人安全，必要時可撥打110尋求協助。

金門縣警察局金城分局烈嶼分駐所警員陳偉聖、陳道源深夜執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，指車輛行經金門大橋突然爆胎，深夜附近車廠均已打烊，自己又不熟悉更換備胎，兩名員警獲報後協助更換輪胎，讓受困駕駛相當感謝。圖／警方提供
金門縣警察局金城分局烈嶼分駐所警員陳偉聖、陳道源深夜執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，指車輛行經金門大橋突然爆胎，深夜附近車廠均已打烊，自己又不熟悉更換備胎，兩名員警獲報後協助更換輪胎，讓受困駕駛相當感謝。圖／警方提供

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