影／台北文山區下車買晚餐忘熄火拔鑰匙 愛車遭竊嫌直接開走

台北市一名車主10月4日晚間開車到文山區買晚餐，因貪圖方便，將車停在餐館前，沒有熄火也忘記拔取鑰匙，沒想到短短幾分鐘，愛車竟遭人直接開走。警方獲報調閱監視器，發現失竊車輛已往新北市新店區移動，立即通報新店警方協助攔截，最後在銀河路一帶找到車輛，54歲陳姓竊嫌當時還坐在車內，當場被警方逮捕。

警方調查，車主當晚開車前往文山區購買晚餐，以為只是下車幾分鐘，便將車輛暫停路邊，並未熄火及拔除鑰匙，買完晚餐返回時，赫然發現車輛已不翼而飛，連忙向興隆派出所報案。

員警獲報後，立即調閱案發地點及周邊路口監視器，發現失竊車輛一路往新北市新店區行駛，隨即將車輛特徵及動向通報新店分局，請求協助攔截。新店警方擴大搜尋，在銀河路一帶發現失竊車輛，興隆派出所員警也趕往現場會合。

警方確認車輛是報案人所有，陳男當時仍坐在車內，員警立即將他帶下車逮捕，帶回派出所調查，詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。