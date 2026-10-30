網友揭露桃園平鎮有2隻狗疑似未被妥善飼養。圖：翻攝自Threads@love661104love

桃園市議員黃瓊慧日前為關心網友揭露桃園平鎮有2隻狗疑似未被妥善飼養，前往查訪時，意外發現飼主家中有2名幼兒身旁沒有大人，疑似遭獨留在家，年紀較小的弟弟還把黃瓊慧誤認為媽媽，見她要離開時不斷哭喊，讓她相當心疼。對此，桃園市社會局今(29)日表示，已安排社工協同里長、鄰長前往家訪，但當時家中無人，將持續聯繫父母並於近日再次訪視，釐清是否涉及兒少獨留或照顧疏忽。

飼主家中有2名幼兒身旁沒有大人，疑似遭獨留在家，年紀較小的弟弟還把桃園市議員黃瓊慧誤認為媽媽。圖：翻攝自黃瓊慧Threads

事件起於一名網友在Threads發文，有2隻狗被綁在路邊的機車上，繩子很短，詢問附近住戶後得知飼主平時都是如此飼養，網友餵了罐頭與礦泉水後，其中一隻狗還餓到連罐頭鋁箔紙都吃，疑似被餓了很久。黃瓊慧得知後到場關心，發現狗已經不在外面，敲飼主家的門無人回應，大門也上鎖。黃瓊慧向鄰居打聽後，鄰居說狗被綁在外面多次被通報，警察已到場3次。

桃園市議員黃瓊慧關心疑似寵物遭不當飼養，意外發現一對年幼的小兄弟獨自留在家中。圖：翻攝自黃瓊慧Threads

沒想到，當黃瓊慧再度回頭敲門時，2名幼兒突然從屋內出來開門，一名約1至2歲，另一名看起來約大班。年紀較小的弟弟看到她後立即抱住她的腳撒嬌，並喊她「媽媽」。黃瓊慧詢問哥哥爸媽在哪，對方說去吃東西；再問外面的狗呢？哥哥便開門讓她進屋查看，才發現屋內除2隻狗之外還有1隻貓。哥哥隨後突然要關門，弟弟哭著說「媽媽不要走」，她只能安撫說媽媽等一下就回來。黃瓊慧指出，父母不在家、獨留2名幼兒，且哥哥自己年紀也很小，不確定是否已滿6歲，她將向社會局了解這個家庭的狀況。她也認為，狗狗暫時被帶進屋內，但她懷疑只是一時輿論壓力，過陣子可能又會被綁回機車上。

針對幼兒疑似被獨留家中，社會局社工科科長劉泰良說明，社會局接獲通報後，今日上午安排社工協同里長、鄰長前往案家，然而家中無人。經向鄰里初步了解，案家父母均有穩定工作，家中成年手足平時會協助照顧案童及其手足，但實際照顧情形仍待進一步確認。社會局將持續聯繫案童父母，必要時提供親職指導及相關支持服務，確保兒少安全與照顧權益。

劉泰良提醒，未滿6歲兒童不得獨處，也不能僅由未滿12歲的兄姐陪伴，家長應妥善安排照顧人力，避免兒少陷入獨留風險。違反規定者，依《兒童及少年福利與權益保障法》第99條，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰；另得依第102條規定，命其接受4小時以上50小時以下親職教育輔導。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園議員關心疑似不當養狗案 驚見幼童獨留家中還喊她媽媽