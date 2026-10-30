快訊

涉詐慈濟10.6億佣金 律師稱詐欺可能無罪「慈濟都不覺得自己被詐騙」

股匯遭重擊！台股收跌1,156點創波段低點 台積電收低45元

立院三讀！毒駕再犯致死最高可判死 沈伯洋等綠委未投票

桃園議員關心疑似不當養狗案 驚見幼童獨留家中還喊她媽媽

桃園電子報／ 桃園電子報

fqadw
網友揭露桃園平鎮有2隻狗疑似未被妥善飼養。圖：翻攝自Threads@love661104love

桃園市議員黃瓊慧日前為關心網友揭露桃園平鎮有2隻狗疑似未被妥善飼養，前往查訪時，意外發現飼主家中有2名幼兒身旁沒有大人，疑似遭獨留在家，年紀較小的弟弟還把黃瓊慧誤認為媽媽，見她要離開時不斷哭喊，讓她相當心疼。對此，桃園市社會局今(29)日表示，已安排社工協同里長、鄰長前往家訪，但當時家中無人，將持續聯繫父母並於近日再次訪視，釐清是否涉及兒少獨留或照顧疏忽。

1fqadw
飼主家中有2名幼兒身旁沒有大人，疑似遭獨留在家，年紀較小的弟弟還把桃園市議員黃瓊慧誤認為媽媽。圖：翻攝自黃瓊慧Threads

事件起於一名網友在Threads發文，有2隻狗被綁在路邊的機車上，繩子很短，詢問附近住戶後得知飼主平時都是如此飼養，網友餵了罐頭與礦泉水後，其中一隻狗還餓到連罐頭鋁箔紙都吃，疑似被餓了很久。黃瓊慧得知後到場關心，發現狗已經不在外面，敲飼主家的門無人回應，大門也上鎖。黃瓊慧向鄰居打聽後，鄰居說狗被綁在外面多次被通報，警察已到場3次。

11fqadw
桃園市議員黃瓊慧關心疑似寵物遭不當飼養，意外發現一對年幼的小兄弟獨自留在家中。圖：翻攝自黃瓊慧Threads

沒想到，當黃瓊慧再度回頭敲門時，2名幼兒突然從屋內出來開門，一名約1至2歲，另一名看起來約大班。年紀較小的弟弟看到她後立即抱住她的腳撒嬌，並喊她「媽媽」。黃瓊慧詢問哥哥爸媽在哪，對方說去吃東西；再問外面的狗呢？哥哥便開門讓她進屋查看，才發現屋內除2隻狗之外還有1隻貓。哥哥隨後突然要關門，弟弟哭著說「媽媽不要走」，她只能安撫說媽媽等一下就回來。黃瓊慧指出，父母不在家、獨留2名幼兒，且哥哥自己年紀也很小，不確定是否已滿6歲，她將向社會局了解這個家庭的狀況。她也認為，狗狗暫時被帶進屋內，但她懷疑只是一時輿論壓力，過陣子可能又會被綁回機車上。

針對幼兒疑似被獨留家中，社會局社工科科長劉泰良說明，社會局接獲通報後，今日上午安排社工協同里長、鄰長前往案家，然而家中無人。經向鄰里初步了解，案家父母均有穩定工作，家中成年手足平時會協助照顧案童及其手足，但實際照顧情形仍待進一步確認。社會局將持續聯繫案童父母，必要時提供親職指導及相關支持服務，確保兒少安全與照顧權益。

劉泰良提醒，未滿6歲兒童不得獨處，也不能僅由未滿12歲的兄姐陪伴，家長應妥善安排照顧人力，避免兒少陷入獨留風險。違反規定者，依《兒童及少年福利與權益保障法》第99條，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰；另得依第102條規定，命其接受4小時以上50小時以下親職教育輔導。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園議員關心疑似不當養狗案 驚見幼童獨留家中還喊她媽媽

議員 關心 桃園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃園武和宮前學生施暴影片上網 單親媽：妹妹勸阻不了還被恐嚇

中和動物之家8歲「豆豆」跨越太平洋赴美生活 開啟幸福下半場

92歲母親過世留近千萬遺產！女接哥哥電話才知「家族祕密」：從未想過

姊遠嫁喊太遠…爸媽生病都丟給她顧 要求醫藥費平分竟還被嗆：計較

相關新聞

影／老闆涉警洩密案昨遭訴 「隱世」餐酒館今遭12黑衣人持械砸店

台北市信義區知名的隱世餐酒館今天凌晨遭12名黑衣人持球棒、鐵鎚闖入砸店，店內桌椅、設備遭破壞，店家初估損失約300萬元。警方獲報出動30餘名快打警力，5分鐘內趕抵現場，將12人全部逮捕。餐酒館經營者鄭淳駿具有四海幫背景，昨天才因涉及員警洩密、行賄案遭台北地檢署起訴，隔天店面就遭砸，兩案有無關聯仍待警方釐清。

金門大橋深夜驚傳爆胎！車主求助110 警方化身救援隊助換備胎

金門大橋深夜傳出車輛爆胎意外，駕駛求助無門，幸好遇上熱心警員及時伸援。金門縣警察局金城分局烈嶼分駐所警員陳偉聖、陳道源日前深夜執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，指車輛行經金門大橋突然爆胎，深夜附近車廠均已打烊，自己又不熟悉更換備胎，兩名員警獲報後立即趕赴現場，主動拿起工具協助更換輪胎，讓受困駕駛順利脫困，直呼「好在有警察幫忙！」

影／台北文山區下車買晚餐忘熄火拔鑰匙 愛車遭竊嫌直接開走

台北市一名車主10月4日晚間開車到文山區買晚餐，因貪圖方便，將車停在餐館前，沒有熄火也忘記拔取鑰匙，沒想到短短幾分鐘，愛車竟遭人直接開走。警方獲報調閱監視器，發現失竊車輛已往新北市新店區移動，立即通報新店警方協助攔截，最後在銀河路一帶找到車輛，54歲陳姓竊嫌當時還坐在車內，當場被警方逮捕。

高雄女下班駕車返家交通違規 遭警攔查「回不了家」原因曝

林姓女子前天傍晚4時駕車行經高市德中路與藍田路口，因轉彎未打方向燈，被眼尖的巡邏員警撞見攔查，警方盤查林女身分，發現她因酒駕涉公共危險遭判刑3月確定未到案執行已逃亡半年，當場將林上銬逮捕，解送歸案。

影／宜蘭南方澳漁港意外 疑氨氣外洩漁工昏迷船艙內3人送醫

宜蘭縣消防局今早獲報，南方澳漁港發生氨氣外洩意外，有外籍漁工在船艙內昏迷，立刻出動多個大隊、分隊人車趕往，救出3名外籍漁工，其中兩人意識模糊，已送往醫院急救。

台東酒吧外爆衝突！4人掛彩 20歲男腹部遭刺臟器外露

台東市中華路一段今天凌晨發生街頭暴力事件！兩批年輕人疑似酒後發生口角，衝突從酒吧延燒到店外，過程中有人持刀攻擊，造成4人受傷。其中20歲鄭姓男子腹部遭刺，傷勢嚴重，甚至出現臟器外露，緊急送往台東基督教醫院手術後，目前意識清楚，暫無生命危險。警方表示，已將2名涉案人查緝到案，持續追查其他相關人員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。