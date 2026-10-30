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鬼新娘、賽亞人現身！幼兒園萌娃快閃派出所 大園警發糖同樂

桃園電子報／ 桃園電子報

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大園分局草漯派出所日前迎來了一批超萌的「不速之客」。圖：警方提供

萬聖節將至，桃園市大園警分局草漯派出所日前迎來了一批超萌的「不速之客」，轄區張校長幼兒園的師生們精心裝扮，特地前往草漯派出所帶來精彩表演。小朋友們一進門便大喊萬聖節經典名言「Trick or Treat（不給糖就搗蛋）！」，向平日辛苦執勤的警察叔叔討要糖果，現場童言童語、歡笑聲不斷，展現極為溫馨的警民互動。

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幼兒園的小朋友們在裝扮上展現十足創意。圖：警方提供

今(115)年的萬聖節遊行中，幼兒園的小朋友們在裝扮上展現十足創意，現場宛如一場熱鬧的動漫嘉年華。隊伍中不僅有充滿節慶氣氛的「鬼新娘」，還有戰鬥力爆表的「超級賽亞人」與風靡校園的「鬼滅之刃」等經典動漫角色。更吸睛的是，現場還出現了電影《瘋狂動物城》中的經典搭檔「狐尼克」與「茱蒂巡警」，當戲裡的動物警察遇上現實中的正牌警察，場面逗趣橫生；此外，還有令人莞爾一笑的「創意薯條裝」，豐富多變的造型瞬間抓住民眾與員警的目光。

面對這群萌度爆表的「小鬼怪」們大肆搗蛋，草漯派出所所長張家維親自出面熱情接待。張家維不僅全程笑瞇瞇地與師生們同樂，更現場大方發放準備好的精美糖果，成功「收買」了這群熱鬧的搗蛋大軍，讓原本嚴肅的派出所，頓時充滿了濃濃的節慶歡樂氛圍。

大園警方表示，藉由萬聖節節慶活動，讓國家未來的主人翁走進派出所，不僅能拉近警民之間的距離、打破警察嚴肅的刻板印象，更能讓小朋友在輕鬆愉快的互動中，潛移默化地學習守法與自我保護的觀念。此次特別的萬聖節快閃活動，就在歡樂的合影留念中圓滿結束，為地方社區注入了一股溫暖的正能量。

本文章來自《桃園電子報》。原文：鬼新娘、賽亞人現身！幼兒園萌娃快閃派出所 大園警發糖同樂

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