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高雄女下班駕車返家交通違規 遭警攔查「回不了家」原因曝
林姓女子前天傍晚4時駕車行經高市德中路與藍田路口，因轉彎未打方向燈，被眼尖的巡邏員警撞見攔查，警方盤查林女身分，發現她因酒駕涉公共危險遭判刑3月確定未到案執行已逃亡半年，當場將林上銬逮捕，解送歸案。
楠梓警分局右昌派出所員警前天傍晚4時許，巡邏經過高市德中路與藍田路口，發現26歲林姓女子駕車轉彎時未打方向燈，警方趨前提醒林，並示意她停路旁受檢。
警方盤查林女證件核對，意外發現林因涉及酒後駕車公共危險案遭判刑3月，卻未到案執行，今年4月被屏東地檢署發布通緝，已在外逃亡約半年時間，沒料，卻因開車未打方向燈光引起警方注意落網，警詢後依法將她解送歸案。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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