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影／宜蘭南方澳漁港意外 疑氨氣外洩漁工昏迷船艙內3人送醫

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭消防局今早獲報，南方澳漁港發生氨氣外洩意外，有外籍漁工在船艙內昏迷，立刻出動多個大隊、分隊人車趕往，救出3名外籍漁工，其中兩人意識模糊，已送往醫院急救。

消防局上午10時41分獲報，蘇澳鎮南方澳第三漁港有漁工昏倒在船艙內，急需救援，立刻派出第四大隊及蘇澳、南方澳、馬賽、冬山等分隊馳援，戴起面罩深入狹小船艙內，陸續救出3人，均是男性，其中兩人意識模糊，另一人意識清醒，消防局加派救護車將3人緊急往羅東聖母醫院搶救。

宜蘭縣府接獲通報後也介入了解與協助，初步掌握，3名漁工均為印尼籍，當時在船上作業，疑似因為設備故障氨氣外洩而昏迷，確實的事故原因還待調查釐清。

宜蘭縣南方澳一艘<a href='/search/tagging/2/漁船' rel='漁船' data-rel='/2/251583' class='tag'><strong>漁船</strong></a>今天上午疑似氨氣外洩，有外籍漁工昏倒在船艙內，消防人員趕往救出3人送醫。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣南方澳一艘漁船今天上午疑似氨氣外洩，有外籍漁工昏倒在船艙內，消防人員趕往救出3人送醫。記者王燕華／翻攝

宜蘭縣南方澳一艘漁船今天上午疑似氨氣外洩，有外籍漁工昏倒在船艙內，消防人員趕往救出3人送醫。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣南方澳一艘漁船今天上午疑似氨氣外洩，有外籍漁工昏倒在船艙內，消防人員趕往救出3人送醫。記者王燕華／翻攝

宜蘭縣南方澳一艘漁船今天上午疑似氨氣外洩，有外籍漁工昏倒在船艙內，消防人員趕往救出3人送醫。圖／民眾提供
宜蘭縣南方澳一艘漁船今天上午疑似氨氣外洩，有外籍漁工昏倒在船艙內，消防人員趕往救出3人送醫。圖／民眾提供

南方澳 宜蘭 蘇澳 印尼 外籍漁工 消防局 漁船

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