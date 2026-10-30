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台東酒吧外爆衝突！4人掛彩 20歲男腹部遭刺臟器外露

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市中華路一段今天凌晨發生街頭暴力事件！兩批年輕人疑似酒後發生口角，衝突從酒吧延燒到店外，過程中有人持刀攻擊，造成4人受傷。其中20歲鄭姓男子腹部遭刺，傷勢嚴重，甚至出現臟器外露，緊急送往台東基督教醫院手術後，目前意識清楚，暫無生命危險。警方表示，已將2名涉案人查緝到案，持續追查其他相關人員。

警方指出，今天凌晨3時許接獲報案，指台東市中華路一段一處酒吧前發生聚眾衝突，立即派員趕赴現場，發現有4人受傷，隨即展開調查並將相關人員帶返派出所釐清案情。

據了解，衝突雙方分別約7人及5人，彼此熟識，疑似在酒吧內飲酒時因言語挑釁發生口角，隨後移至店外演變成肢體衝突。混亂中有人持小刀揮刺，造成多人受傷。其中20歲鄭姓男子腹部遭刺，傷勢嚴重，救護人員將他送往台東基督教醫院急救，清晨接受手術後，目前意識清楚，暫無生命危險；另有傷者腹部及背部受傷。

警方表示，已調閱周邊監視器影像，並將其中2名涉案人查緝到案，其餘尚未完成調查的相關人員，也將陸續通知到案說明，全案將依妨害秩序及傷害等罪嫌函送台東地檢署偵辦。

附近住戶表示，該酒吧位於住宅區，過去就曾發生爭吵、互毆等情事，深夜喧鬧聲影響居民安寧，這次更發生持刀傷人事件，希望相關單位加強管理，避免類似情況再度發生。

警方呼籲，民眾飲酒應適量，切勿因酒後一時口角演變成肢體衝突，對於暴力及危害公共安全行為，警方將依法積極查辦，維護社會秩序及民眾安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東市中華路一段酒吧外今天凌晨發生酒後衝突，造成4人受傷，救護人員獲報後趕抵現場，將傷者送醫救治。圖／民眾提供
台東市中華路一段酒吧外今天凌晨發生酒後衝突，造成4人受傷，救護人員獲報後趕抵現場，將傷者送醫救治。圖／民眾提供

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