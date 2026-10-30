高雄低收7旬婦獨居分租套房 昨晚一場大火來不及逃葬生火窟

高市左營下路3層樓出租套房公寓昨晚9時26分傳火警，2樓3男1女房客急逃生，消防員在3樓救出受困的72歲邱姓老翁，但住2樓的77歲陳姓老婦不幸葬生火窟；據了解，陳婦租屋獨居該處已2年多，是低收入戶，因行動不便，火勢凶猛來不及逃遭活活燒死。

警消指出，昨晚9時26分接獲左營區左營下路住宅火警，消防局出動19車48人前往搶救，抵達後發現火警現場為3層樓建築物，3樓為鐵皮加蓋，1、2樓燃燒雜物疑起火點，熊熊火光照亮夜空。

由於該棟建物1、2、3樓均加蓋隔間為分租套房，其中1樓無人居住，堆了一些雜物，另2樓住了5名房客，火警當下有3男1女房客聞火煙各自逃出屋外，消防員得知2、3樓有房客仍受困火場，先射水灌救，後冒險進入火場搜查，先在3樓救出房客72歲邱姓老翁，邱被嗆傷送醫後，住進加護病房觀察。

火勢約於半小時後撲滅，消防員進入火場發現2樓房客77歲陳姓老婦因行動不便，來不及逃生下半身遭嚴重灼傷已死亡。

據了解，該棟公寓的房東林姓男子將房屋區隔多間套房，以每月2500元至3500元不等租金出租給中高齡、收入不高的房客；不幸葬生火窟的陳婦，獨居出租套房已2年多，是低收入戶，平時房內有堆放雜物的習慣；詳細起火原因由消防局火調科調查釐清；警方今將報請檢察官相驗，以釐清陳婦死亡原因。

高市左營下路一處出租套房公寓昨晚9時26分突傳火警，1樓火勢猛烈，消防員從3樓救出一名7旬老翁，另在2樓發現一具女性焦屍。記者石秀華／翻攝

高市左營下路一處出租套房公寓昨晚9時26分突傳火警，1樓火勢猛烈，消防員從3樓救出一名7旬老翁，另在2樓發現一具女性焦屍。記者石秀華／翻攝

高市左營下路一處出租套房公寓昨晚9時26分突傳火警，1樓火勢猛烈，消防員從3樓救出一名7旬老翁，另在2樓發現一具女性焦屍。記者石秀華／翻攝