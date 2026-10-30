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菲籍男童來台探親YouBike上國道還逆向 警攔截通知哥接回

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣一名12歲男童昨天（29日）傍晚5點多騎YouBike單車誤闖國道3號，逆向騎乘於路肩，驚險萬分，有用路人PO網「誰家小孩騎上國道？」引發關注；對此，國道警方表示，當時獲報後立即指派巡邏車前往，並於南向120公里處攔獲男童，安全帶離。

國道警察第二大隊指出，昨天下午5點26分接獲用路人通報，於國道3號南向122公里（苗栗竹南路段）外側路肩有小孩騎腳踏車逆行，隨即通知交控中心進行動態監控，並緊急派巡邏車趕往現場查看，最終在南向120公里處順利攔獲該名12歲男童，並通報拖吊車前來協助排除，將男童與單車安全護送下大山交流道。

據了解，該名男童為菲律賓籍，哥哥在苗栗造橋的育達科技大學讀書，近日來台探親，並不熟悉當地道路。昨傍晚男童騎乘YouBike外出遊玩，傍晚準備返回造橋時，將國道誤認是台1線道路，闖入後逆行北上「驚奇之旅」，幸未發生意外，男童哥哥接獲警方通知也連夜將其帶回。

國道警方呼籲，單車騎士行車前應先確認規劃路線，隨時留意道路標誌及禁制標誌，切勿誤闖國道。若不慎誤上國道，應立即停止騎乘並將車輛停靠路肩，人員則應盡速移動至護欄外等安全處所避難，並撥打110或1968通報警方與相關單位即時協助排除，以確保生命安全。

男童騎ubike單車誤闖國道3號，逆向騎乘於路肩，有用路人PO網「誰家小孩騎上國道？」引發關注。圖／民眾提供
男童騎ubike單車誤闖國道3號，逆向騎乘於路肩，有用路人PO網「誰家小孩騎上國道？」引發關注。圖／民眾提供

YouBike 逆向 國道

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