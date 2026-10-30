高雄冷凍食品工廠半夜起火延燒3戶 住戶睡夢中驚嚇逃生

高市鳳山區中山東路136巷一處冷凍食品工廠今天凌晨2時12分突傳火警，火勢延燒至2側住戶，3戶遭波及，住戶半夜睡夢中驚醒逃生，所幸無人受傷；據了解，疑冷凍倉庫冷凍機爆裂釀禍，詳細起火原因由消防局火調科調查釐清。

位於高市中山東路136巷的一處無人居住的冷凍倉庫今天凌晨2時12分突發生火警，消防局出動人車前往馳援，警方同步到場，消防員抵達後發現起火點為冷凍倉庫，火勢在風勢助長下，延燒至兩側住戶，住戶在睡夢中驚聞鄰處有火光及火煙，因電線管路遭波及，屋內瞬間停電，嚇得急逃出屋外。

火勢經消防員射水線後撲滅，幸無人受傷；據了解，屋主稱失火處為存放食品冷凍倉庫，無人居住，懷疑為冷凍機爆裂所致，詳細起火原因由火調科調查釐清。

高市鳳山區中山東路136巷一處冷凍食品工廠今天凌晨2時12分突傳火警，延燒3戶，住戶急逃生，無人受傷。記者石秀華／翻攝

高市鳳山區中山東路136巷一處冷凍食品工廠今天凌晨2時12分突傳火警，延燒3戶，住戶急逃生，無人受傷。記者石秀華／翻攝