影／台2線金山段今早火燒車 另有3車追撞1人送醫

新北市金山區台二線36.4公里處今天上午7時33分許，一輛汽車疑似車頭引擎漏油引發火勢，濃煙竄天，一名男駕駛發現車輛起火後，立即下車逃生，並拿出車內2瓶滅火器試圖自行滅火，但火勢太大無法控制，消防人員獲報趕至滅火。

消防局第六大隊消防人員獲報趕至，石門往金山方向，一輛汽車陷入火海，濃煙竄出，立即布水線滅火，詳細起火原因及事故經過仍待進一步調查釐清。

男駕駛表示，發現冒火後及時逃出，並拿滅火器滅火，但撲不滅，馬上報警救助。

另外，今天上午6時44分，台二線51.4公里處，也發生三輛汽車追撞意外，一名駕駛受傷，另外兩名沒受傷未送醫，一輛學生遊覽車剛好在附近，未被波及，警方已採證調查處理。