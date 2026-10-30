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高雄左營出租套房公寓火警4房客急逃生 77歲婦人行動不便葬生火窟

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市左營下路一處3層樓改建的出租套房昨晚9時26分傳火警，消防員出動19車48人搶救，起火點2樓有4名房客急逃生，仍有人受困，消防員射水灌救，先在3樓救出72歲邱姓老翁，火勢近30分鐘後撲滅，進屋發現2樓77歲陳姓老婦因行動不便已葬生火窟。

警消指出，昨晚9時26分接獲左營區左營下路住宅火警，消防局出動19車48人前往搶救，抵達後發現火警現場為3樓建築物，2樓燃燒雜物疑起火點；由於該棟建物為分租套房，其中2樓住了5名房客，火警當下有4名房客緊急逃生。

消防員得知2、3樓有房客仍受困火場，先射水灌救，後冒險進入火場搜查，在3樓救出房客72歲的邱姓老翁送醫治療；火勢約於半小時後撲滅，消防員進入火場發現2樓房客77歲陳姓老婦因行動不便，來不及逃生已燒成焦屍。

由於該棟樓為分租套房，消防局火調科將調查火災發生原因；警方今將報請檢察官相驗，以釐清陳婦死亡原因。

高市左營下路一處出租套房<a href='/search/tagging/2/公寓' rel='公寓' data-rel='/2/193153' class='tag'><strong>公寓</strong></a>昨晚9時26分突傳火警，消防員從3樓救出一名7旬老翁，另在2樓發現一具女性焦屍。記者石秀華／翻攝
高市左營下路一處出租套房公寓昨晚9時26分突傳火警，消防員從3樓救出一名7旬老翁，另在2樓發現一具女性焦屍。記者石秀華／翻攝

高市左營下路一處出租套房公寓昨晚9時26分突傳火警，消防員從3樓救出一名7旬老翁，另在2樓發現一具女性焦屍。記者石秀華／翻攝
高市左營下路一處出租套房公寓昨晚9時26分突傳火警，消防員從3樓救出一名7旬老翁，另在2樓發現一具女性焦屍。記者石秀華／翻攝

公寓 消防局 火災

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