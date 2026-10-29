高雄左營民宅晚間失火 中年男困3樓被救出、2樓發現女性焦屍

高市左營下路一處民宅今晚9時26分突傳火警，消防員獲報出動搶救，抵達發現3樓建物起火，因傳出有人員受困，消防員邊射水灌救邊救人，在3樓救出一名中年男性，火勢近20分鐘後撲滅，在2樓赫見一具女性焦屍，警消正進一步釐清起火原因。

左營警分局左營派出所今晚9時26分許獲報，指稱左營下路巷弄一處3樓民宅發生火警，警消同步出動救援。

警消抵達現場，發現起火地點為該處樓房2樓，傳出有人受困屋內，消防員分頭射水灌救及救人，後從3樓救出1名中年男子，隨即送醫搶救。

現場火勢於9時43分許撲滅，消防人員進屋逐層檢視，確認建築物內部狀況，後在2樓發現一具女性焦屍；警方正釐清死者和傷者身分，詳細起火原因，仍待消防單位進一步調查釐清。

高市左營下路一處民宅今晚9時26分突傳火警，消防員從3樓救出一名中年男子，另在2樓發現一具女性焦屍。記者石秀華／翻攝