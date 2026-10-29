少女疑遭施暴脅迫下跪磕頭！新北教育局：依規定妥適處理 維護學生權益

社群平台近日流傳一段新北市某國中女學生遭一票青少年疑施暴脅迫下跪、磕頭等凌虐行為畫面，引發熱議。教育局表示，已責成校方依校規妥適處理，並持續督導追蹤後續，市議員李宇翔則說11月3日將開調處會議，會提供律師免費協助學生及家長。

據了解，此案加害與被害學生涵蓋新北市泰山、五股、蘆洲地區學校，教育局表示嚴正看待該案，對於任何形式的暴力及不當對待行為，絕不容許。經向學校了解，校方獲悉後已完成校安通報，並聯繫相關學生及家長了解事件經過，協助雙方溝通。行為學生已向對方道歉，但家長對處理結果仍有不同意見，學校將持續協調溝通，依相關規定妥適處理，維護學生權益。

教育局指出，已責成學校持續關懷相關學生身心狀況，提供必要輔導與支持，並針對行為學生依校規妥適處理，加強法治教育及行為輔導。同時要求學校向家長充分說明相關申訴及疑似校園霸凌事件處理權益，強化親師溝通與學生衝突處理能力，避免類似事件再次發生，教育局將持續督導追蹤後續處理情形，維護學生安全與受教權益。

新北市議員李宇翔說，該霸凌案，涉及3所國中學校，他已和遭霸凌者家長聯繫上，全案會在11月3日開調處會議，相關人等及家長都會找來與會，他的團隊將提供義務律師免費幫忙同學及家長，並持續追蹤後續。