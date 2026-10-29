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北市男凌晨酒駕騎YouBike酒測值超標遭逮 同行女友人傻眼

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

44歲陳姓男子今天凌晨1點多騎電動輔助車YouBike 2.0E在騎樓，因違規行駛遭巡邏員警攔查，北市警方告知違規後發現他有酒氣，經酒測酒測值每公升高達0.56毫克，他喊冤說不知這樣酒駕，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。

中山警方今天凌晨1點多巡邏行經長安東路，發現陳男騎乘電動輔助車違規行駛於騎樓且搖晃，遂上前攔查，盤查發現他面有酒容酒味，現場告知酒測拒測等法律效果，經實施酒精檢測後，酒測值每公升達0.56毫克。

陳男當時身邊還有另名女性友人一同騎YouBike，她無酒駕，一臉錯愕不解陳男因酒醉當場被上銬逮捕，員警事後詢問得知，陳男在餐廳喝酒，因存僥倖心態自認「騎車很穩」才酒駕，但當警方要追問餐廳細節，他就不交代不清楚，警詢後被依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子今天凌晨酒後騎電動輔助車YouBike 2.0E，因違規行駛騎樓遭盤查，員警確認酒測值超標逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
陳姓男子今天凌晨酒後騎電動輔助車YouBike 2.0E，因違規行駛騎樓遭盤查，員警確認酒測值超標逮捕送辦。記者翁至成／翻攝

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