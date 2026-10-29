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台中男情緒不穩越過女兒牆 警消出動雲梯車戒備以柔性勸說化解危機
台中市西屯區李姓男子今日傍晚因情緒不穩，獨自前往一棟大樓頂樓，並越過女兒牆，情況危急。警消獲報後到場，在樓下設置救生氣墊戒備，並持續安撫、柔性勸說，最終讓李男平安脫離險境，送醫時未受傷。
台中市警察局表示，今天下午5時15分許接獲通報，西屯區甘肅路一處大樓頂樓陽台外有人，需要警消到場協助。消防局派遣2車8人到場，在漢口路上設置救生氣墊，並與員警輪流和李男（33歲）溝通，耐心安撫他的情緒。
經警消勸說後，李男平安返回，由救護人員送往中國醫藥大學附設醫院進一步檢查及照護。現場狀況排除後，警方於晚間7時解除交通管制，道路恢復正常通行。
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