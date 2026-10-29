台中西屯區傳火警 環保局急發空汙警報：下風處這3條路民眾請關門窗

台中市西屯區長安路一段一家工廠在今天下午3時許驚傳火警，台中市消防局獲報派員、車輛到場灌救。環保局也針對這起火警，發布空汙事件快訊，周遭及下風處包括長安路一段、重慶路、華美西街2段等3路段可能有火災異味，提醒民眾關閉門窗因應，環保局已派員趕赴現場，並掌握空氣品質變化。

環保局說明，目前當地的環境風場為「西北西風」，附近區域下風處包括長安路一段、重慶路、華美西街2段等，皆可能會出現火災異味。環保局應變小組在第一時間已派員趕赴現場，並持續掌握空氣品質與數據變化。

環保局呼籲，位處事故發生附近地區的民眾，請務必緊閉門窗，環保局將持續監控空品，並掌握附近空氣品質測站及空品感測器監測數據，請民眾不必恐慌。