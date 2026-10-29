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西屯3層鐵皮工廠惡火竄煙43名消防員搶救 1男雙手燒燙傷送醫
台中市西屯區長安路一處3層樓鐵皮工廠今日下午發生火警，屋內火煙不斷竄出，消防局派遣9個單位、19輛消防車及43名消防人員搶救，火勢一度無法控制。現場一名49歲男子雙手掌燒燙傷、雙前臂紅腫，2度灼傷面積約4%，意識清楚，已送往中國醫藥大學附設醫院救治。
台中市消防局表示，今天下午3時23分接獲報案，西屯區長安路附近的一處工廠發生火警，隨即派遣第八大隊、轄區水湳分隊等共9個單位前往搶救。消防人員3時32分抵達現場時，3樓鐵皮結構建築物內部火煙竄出，火勢尚無法控制，消防人員持續全力灌救。
受傷男子由消防局救護車送醫，目前意識清楚。至於起火原因及財物損失，待火勢撲滅後由消防局進一步調查。
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