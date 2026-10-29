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警署選舉維安指揮所揭牌 持續阻絕境外勢力等介選
警政署表示，選舉維安指揮所今天揭牌，全力淨化選前治安。內政部長劉世芳提出阻絕境外勢力，斷絕不法資金，嚴密偵辦境外資金與在地協力者介選等3要求。
警政署發布新聞資料表示，上午舉行「115年地方公職人員選舉及全國性公民投票」治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式，由內政部長劉世芳、警政署長張榮興及全國各警察局長，共同宣示維護選舉治安的最高決心。
警政署表示，地方公職人員選舉及全國性公投訂於28日舉行投開票，應選地方公職人員共1萬1051席，預估選舉人數達1965萬人，全國設置1萬8248處投開票所，每處投開票所會妥善規劃警力及安全維護勤務。
劉世芳透過新聞資料表示，各警察機關應全面加強選舉查察與治安維護，採取執行工作重點，包含3項，嚴查賄選賭盤，防止暴力介選，鎖定電子支付、虛擬資產等新型態犯罪工具加強科技偵查，全面掃蕩網路賭盤與黑金勢力。
她說，再來就是阻絕境外勢力，斷絕不法資金，嚴密偵辦境外資金與在地協力者介選，確保純淨選風；最後為強化AI深偽防制，加強打擊假訊息，配合最新啟用「選舉AI深偽訊息通報網」，跨機關橫向聯繫，全面打擊科技影音抹黑，一經查獲即刻澄清、下架、迅速依法偵辦。
劉世芳指出，警方應積極防止暴力滋事，確保選舉維安，嚴密守護全國投開票所及參選人安全，對暴力、威嚇等破壞秩序行為零容忍，並嚴正執法。
警政署表示，警察犧牲陪伴家人時間，長時間投入查賄制暴及選舉治安維護工作，政府責無旁貸必須做基層最堅實的後盾。政府近年已全力優化警察福利與裝備等，讓第一線執勤時無後顧之憂。
警政署指出，已調度所屬警力支援選舉維安，務必達到選舉勤務一切平順、日常治安不受影響的目標。不論選前、投開票當天或選後會維持社會治安穩定，讓民眾安心投票。
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