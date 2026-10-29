警政署今日上午舉行「115年地方公職人員選舉及全國性公民投票」治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式。圖：警政署提供

警政署今(29)日上午舉行「115年地方公職人員選舉及全國性公民投票」治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式，由內政部長劉世芳親率警政署長張榮興及全國各警察局長，共同宣示維護選舉治安的最高決心。

劉世芳指示，各警察機關應全面加強選舉查察與治安維護。圖：警政署提供

此次地方公職人員選舉及全國性公投訂於11月28日舉行投開票，應選地方公職人員共1萬1051席，預估選舉人數達1965萬人，全國共設置1萬8248處投開票所，平均每1千名選舉人，就有約一人登記參選，警政署指出，每處投開票所，都已妥善規劃警力及安全維護勤務。

劉世芳指示，各警察機關應全面加強選舉查察與治安維護，採取執行工作重點，包含嚴查賄選賭盤，防止暴力介選，鎖定電子支付、虛擬資產等新型態犯罪工具加強科技偵查，全面掃蕩網路賭盤與黑金勢力；阻絕境外勢力，斷絕不法資金，嚴密偵辦境外資金與在地協力者介選，確保純淨選風；強化AI深偽防制，加強打擊假訊息，配合最新啟用之「選舉AI深偽訊息通報網」，跨機關橫向聯繫，全面打擊科技影音抹黑，一經查獲即刻澄清、下架、迅速依法偵辦。更應積極防止暴力滋事，確保選舉維安，嚴密守護全國投開票所及候選人安全，對暴力、威嚇等破壞秩序行為「零容忍」，並嚴正執法。

劉世芳表示，台灣是自由民主的國家，選舉必須公開透明、公平公正，各警察機關除配合檢察官指揮，依法偵辦選舉犯罪，更做好各項治安維護工作，絕不容許賄選、暴力或境外勢力介選，干擾人民的自由選擇。同時，也會確保選舉期間，一般治安工作不受影響，讓整個選舉平安、順利、圓滿落幕。

警政署強調，警察同仁犧牲陪伴家人時間，長時間投入查賄制暴及選舉治安維護工作，政府責無旁貸必須做同仁最堅實的後盾。近年政府已全力優化警察福利與裝備等，讓第一線同仁在執勤時無後顧之憂，劉世芳更表示對張榮興率領的專業團隊充滿信心，相信全體同仁定能將士用命，圓滿守護台灣民主成果。

警政署指出，目前已調度所屬警力支援選舉維安，務必達到選舉勤務一切平順、日常治安不受影響的目標。不論選前、投開票當天或選後，都要維持社會治安穩定，讓民眾安心投票、安心生活。

本文章來自《桃園電子報》。原文：九合一大選投票倒數30天！警政署啟動指揮所強化選舉維安