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中壢翁意外跌落新街溪 警消及時救援化解驚魂

桃園電子報／ 桃園電子報

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老翁行經中北路旁新街溪不慎跌落溪中。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名89歲黃姓老翁日前外出，下午14時許行經中北路旁新街溪不慎跌落溪中，中壢警分局中壢派出所警員林昱良、吳業榮及莊曜駿接獲通報趕抵現場，隨即通報119到場協助，將黃翁送醫，順利化解一場驚魂。

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員警同步查訪周遭鄰居，鄰里發揮守望相助精神，協助聯繫黃翁女兒。圖：讀者提供

警方表示，員警也同步查訪周遭鄰居，鄰里發揮守望相助精神，協助聯繫黃翁女兒，讓家屬及時得知狀況。家屬對警方及鄰里的即時協助表達感謝。

莊曜駿警員為警專43期畢業生，目前雖然仍在實務訓練期間，透過這次與學長共同執行勤務，實際服務民眾的過程中，學習關懷與協助民眾及為民服務的精神。

中壢分局長林鼎泰表示，警察工作不僅是維護治安與交通，更要秉持「視民如親」的精神，在民眾急迫需要時即時提供援助；也提醒長者外出時留意周遭環境，家人平時多關心長者的生活與活動情形，共同守護長者安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢翁意外跌落新街溪！警消及時救援化解驚魂

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