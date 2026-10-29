聽新聞
0:00 / 0:00
台中預拌混凝車右轉撞直行機車 機車後座男乘客當場死亡
台中市后里區甲后路今天中午發生死亡車禍，一輛預拌混凝土車右轉，與直行機車發生碰撞，造成女機車騎士受傷，機車後座載著74歲丈夫當場死亡，詳細車禍原因有待進一步調查。
大甲警分局調查指出，今天中午11時27分，預拌混凝車駕駛繆男（48歲）從甲后路右轉三豐路，與沿甲后路直行由吳女（65歲）騎乘的機車發生碰撞，致吳女雙腳擦傷，坐在機車後方的丈夫陳男（74歲）則被壓在車輛下方，當場死亡未送醫。雙方駕駛初步檢視無飲酒情事，詳細肇事原因移請交通警察大隊研判。
警方呼籲，大型車輛因車身較長，且有內輪差及較大的視線死角，駕駛人行經路口、變換車道或轉彎時，應提前開啟方向燈、減速慢行，並確實注意周遭車輛及行人動態；機慢車騎士應避免長時間行駛於大型車輛左右兩側，以及車頭、車尾等視線死角區域，並與大型車輛保持安全距離，降低交通事故發生風險，共同維護道路交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。