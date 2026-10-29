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金城國中代理教師猝逝延燒 議員追問事前有無異常、籲設求助管道

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金城國中李姓男代理教師日前被發現陳屍租屋處，年僅33歲，來金門任教僅2個多月便驟然離世，引發各界關注。金門縣議員王秀玉、唐麗輝今天在縣議會定期會質詢時，要求教育處主動釐清事發前是否存在工作壓力、人際衝突或其他異常情況，並檢討教師關懷及心理支持機制。教育處長黃雅芬表示，目前警方仍在偵查，教育處已派員到校了解，現階段以師生心理輔導及生命教育為主，後續將透過訪談進一步掌握情況。

王秀玉首先向李師家屬表達哀悼，並質疑教育處是否掌握事件全貌。她指出，校方事後完成校安通報、安撫師生及安排心理輔導固然必要，但社會更關心的是，悲劇發生前，學校是否察覺教師異常、提供必要協助，不能只停留在事後處置。

王秀玉接連追問，李師任教期間是否曾面臨工作壓力、教學爭議或人際衝突，校方主管有無接獲求助訊息，相關紀錄是否完整保存，以及教育處是否已啟動行政調查。黃雅芬答詢，依校方目前提供的資訊，事前沒有發現明顯異常，也沒有相關紀錄；教育處已派員到校了解，後續可透過校內同仁訪談等方式進一步釐清。

王秀玉指出，李師本學年度才從台灣來金門任教，時間僅短短兩個多月，新進教師除了教學工作，也可能面臨生活適應、行政要求及人際互動等壓力，教育處應建立新進教師關懷、工作適應及心理支持制度，並檢視校方主管及人事管理責任。她強調，要求調查不是為了急於究責，而是希望釐清事實、尊重司法，避免類似憾事重演，並要求教育處後續向議會提出調查及改善報告。

針對網路流傳事件涉及霸凌與家長不當施壓的說法，黃雅芬表示，曾向金城國中校長查證，校長否認有此情事，目前相關內容仍屬傳聞，事件原因有待警方調查釐清。

唐麗輝也指出，教育制度不能只重視學生的身心輔導，教師的立場、權益與工作安全同樣需要受到保障。她認為，少子化環境下，部分家長對教師的要求與觀念可能造成教師壓力，縣府應建立適當的申訴、紓壓及求助管道，讓教師在與學生或家長發生衝突時，能及時尋求協助，並透過三方溝通協調化解問題，而不是等到憾事發生後才檢討。

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縣議員王秀玉指出，校方事後完成校安通報、安撫師生及安排心理輔導固然必要，但社會更關心的是，悲劇發生前，學校是否察覺教師異常、提供必要協助，不能只停留在事後處置。記者蔡家蓁／攝影
縣議員王秀玉指出，校方事後完成校安通報、安撫師生及安排心理輔導固然必要，但社會更關心的是，悲劇發生前，學校是否察覺教師異常、提供必要協助，不能只停留在事後處置。記者蔡家蓁／攝影

縣議員唐麗輝也指出，教育制度不能只重視學生的身心輔導，教師的權益與工作安全同樣需要受到保障。她認為，少子化環境下，部分家長對教師的要求與觀念可能造成教師壓力，縣府應建立適當的申訴、紓壓及求助管道。記者蔡家蓁／攝影
縣議員唐麗輝也指出，教育制度不能只重視學生的身心輔導，教師的權益與工作安全同樣需要受到保障。她認為，少子化環境下，部分家長對教師的要求與觀念可能造成教師壓力，縣府應建立適當的申訴、紓壓及求助管道。記者蔡家蓁／攝影

縣府教育處長黃雅芬表示，事發後校方已第一時間完成校安通報，並針對師生安排安撫及心理輔導，後續將透過訪談進一步掌握情況。記者蔡家蓁／攝影
縣府教育處長黃雅芬表示，事發後校方已第一時間完成校安通報，並針對師生安排安撫及心理輔導，後續將透過訪談進一步掌握情況。記者蔡家蓁／攝影

金城國中 議員 代理教師

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