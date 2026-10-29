苗栗通霄七旬翁偕妻看病涉肇逃自撞路桿 昨再添一命夫妻雙亡

苗栗縣通霄鎮市區上周一發生廂型車涉肇逃又自撞號誌桿，72歲古姓駕駛當場傷重不治身亡，坐副駕駛座的同車妻子也傷勢嚴重，經搶救多日仍宣告不治；古妻遺體昨午送返家中治喪，親屬哀痛不已。

這起死亡車禍發生在19日上午9點左右，家住通霄鎮圳頭里的古姓夫妻，一同至市區看病，開車剛要離開中興路一間診所時，不明原因先與路旁停放的2輛轎車發生碰撞，古男涉肇逃駕車繼續前行，左轉福德路西往東行駛，至福德路與自強路口時，車子失控偏離車道衝撞對向橋頭號誌桿才煞停。

事發後，古男傷情嚴重被送醫搶救，當天即傷重身亡，同車乘客古妻也重傷送醫急救，至昨（28日）也宣告不治殞命；警方調查，現場無酒駕、毒駕情形，確切肇事原因仍待鑑定。

據了解，古男有心血管疾病，妻子身體也不佳，兩夫妻同日看診卻發生車禍。鄰居說，古男夫妻生性樸實、待人友善，如今再添一命，夫妻雙亡，看到一間堂屋擺放兩具棺材，大家都深感不捨與哀悼。