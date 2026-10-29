影／通緝犯躲工地板模後仍被逮　大園警方逮獲「8條通」

桃園市大園區航城路與航青路口昨天上午有民眾發現一名男子形跡可疑，立刻報案，警方獲報前往追查，發現洪姓男子見警就躲進附近工地，藏身5樓木質板模後方，仍遭員警識破。經查，洪男涉及竊盜、公共危險等案件，共遭8項通緝，當場逮捕，警詢後解送歸案。

大園警分局說明，潮音派出所員警昨天上午11時30分許接獲報案，指大園區航城路一段與航青路口有男子形跡可疑，立即派員前往查處，但抵達現場時，男子已不見蹤影。員警隨即擴大查訪周邊住戶，循線發現男子疑似在附近模板工地工作，研判可能藏身工地內，立即前往追查。

經徵得工地主任同意後，員警進入工地逐層搜索。從警方提供的畫面可見，工地內堆放大量木質板模，空間狹窄，員警逐一查看板模之間的縫隙，最後在5樓發現洪男躲在圍牆旁的木質板模後方，試圖利用工地環境遮掩行蹤，躲避警方查緝，但仍被員警當場查獲。

警方進一步查證身分，發現洪男涉及竊盜、不能安全駕駛、性犯罪防制法及放火燒燬他人物品等多起案件，分別遭桃園、新北、士林及台南等司法機關發布通緝，合計高達8項通緝。員警依法逮捕洪男，訊後解送相關司法機關歸案，讓這名躲藏工地的通緝犯難逃法網。

大園警分局表示，警方將持續積極查緝各類犯罪，對於遭通緝及涉嫌犯罪的人員，絕不因刻意藏匿而鬆懈。警方也呼籲，民眾若發現可疑人事物，應立即撥打110報案，提供警方掌握線索，共同維護社會治安。

大園警分局潮音派出所在轄內某處工地逮到因8件案遭通緝的洪姓男子。記者陳恩惠／翻攝