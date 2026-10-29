警消公務途中車禍命危！盧秀燕趕赴慰問祈福：他們哪裡危險就往哪裡去

台中市長盧秀燕今（29）日上午接獲東英消防分隊長黃昶維於公務途中發生嚴重車禍後，第一時間趕赴中國醫藥大學附設醫院慰問家屬與同仁並祈福。盧秀燕指出，警消同仁平常都是冒著生命危險、冒險犯難，是最辛苦也最危險的一群公務員。

「一般民眾碰到危險是向外逃離，可是他們哪裡危險就往哪裡去，水裡來火裡去，風險的確比別人高。」對於同仁命危搶救中，盧秀燕說深感心疼，強調市府會全力給予醫療支援與協助，並祝福黃分隊長能挺過難關、早日康復。

這起事故發生於今日上午8時11分，台中市消防局東英消防分隊38歲黃昶維分隊長，騎乘機車前往大隊參加會議途中，於東區東光路與自由路四段路口與一輛汽車發生碰撞，導致黃分隊長當場失去生命跡象（OHCA）。

台中市政府消防局表示，勤務指揮中心接獲報案後，立即派遣轄區東英分隊等共計3個單位，出動3輛救護車與6名消防人員趕赴現場救援。救護人員抵達現場時，發現受傷騎士竟是自家分隊長，隨即展開緊急救治並送往醫院搶救，目前全體消防同仁正全力祈福，期盼傳回好消息。