高雄工人凌晨駕車撞路樹天亮才被發現已慘死　驚悚撞擊畫面曝

工人黃姓男子今天凌晨3時44分駕車行經高市小港區大業南路時，不明原因高速衝撞路樹，導致車頭被撞爛，卡在路樹下，由於事發地半夜人煙罕至，直到上午8時50分路人經過才報警，警消趕抵，發現黃已慘死車內，將報請檢察官相驗釐清死因。

小港警分局指出，黃姓男子（46歲）在小港區工廠上班，今天凌晨3時44分許黃駕車沿大業南路西往東方向行駛時，不明原因跨越對向車道逆向自撞路旁行道樹，當時巨大撞擊力，導致黃的轎車車頭整個被撞爛，車卡在路樹下。

由於事故現場半夜人車罕至，黃男撞車後無人發現，直到天亮後，上午8時50分有路人經過發現黃被卡在車中，緊急通報警方，警消趕抵現場，發現黃男因被車體夾擊已傷重慘死車內，救護員破壞車體，將黃遺體抬出車外。

警方在現場拉起藍色小帳棚，事後調閱附近工廠的監視畫面，發現黃當時駕車直衝路樹釀禍，將報請檢察官相驗，以進一步釐清確切死因及詳細肇事原因。

高雄工人黃姓男子今天凌晨駕車（紅圈處）在小港區大業南路自撞路樹，5小時天亮後才被發現已慘死車內。記者石秀華／翻攝

高雄工人黃姓男子今天凌晨駕車在小港區大業南路自撞路樹，5小時天亮後才被發現已慘死車內。記者石秀華／翻攝