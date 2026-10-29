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竊盜、性犯罪身揹「8條通」！大園男躲工地板模仍遭逮

桃園電子報／ 桃園電子報

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警方最後在工地5樓發現該男子躲藏於圍牆旁的木質板模後方。圖：讀者提供

桃園市大園區一名30歲洪姓男子因涉嫌竊盜、酒駕、性犯罪及放火燒毀他人物品等案件，遭桃園、新北、士林及台南等司法機關發布共8項通緝。大園警分局昨(28)日上午11時30分許接獲民眾通報，循線追查至航城路一段與航青路口附近的模板工地，最後在5樓找到躲藏於木質板模後方的洪男，當場將其逮捕，後續解送相關司法機關歸案。

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男子當場遭員警查獲。圖：讀者提供

大園分局說明，昨日上午接獲民眾報案，在大園區航城路一段與航青路口有一男子行跡可疑，潮音派出所員警獲報前往查處。到場時未發現該名男子，隨即查訪周邊住戶並循線發現該男子疑似在附近模板工地工作，立即前往追查。經徵得工地主任同意後，員警進入工地逐層搜索，最後在工地5樓發現該男子躲藏於圍牆旁的木質板模後方，企圖躲避警方查緝，但仍難逃員警銳利目光，當場遭警查獲。

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男子躲藏於圍牆旁的木質板模後方。圖：讀者提供

經查，該名30歲洪姓男子因涉嫌竊盜、不能安全駕駛、性犯罪防制法及放火燒燬他人物品等多起案件，分別遭桃園、新北、士林及台南等司法機關發布共計8項通緝。員警當場依法逮捕，訊後解送相關司法機關歸案。

大園分局表示，警方持續積極查緝各類犯罪，絕不因可疑人士刻意藏匿而鬆懈，也呼籲民眾如發現可疑人事物，請立即撥打110報案，警民攜手合作，共同維護社會治安。

本文章來自《桃園電子報》。原文：竊盜、性犯罪身揹「8條通」！大園男躲工地板模仍遭逮

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