桃園市消防局第四大隊山峰分隊於今日前往轄區移工宿舍辦理防災宣導活動。圖：消防局提供

為強化外籍移工居住安全，桃園市消防局第四大隊山峰分隊於今(29)日前往轄區移工宿舍辦理防災宣導活動。桃園市作為全國工業重鎮，移工人口眾多，其居住環境的消防安全向來是市府關注焦點。此次宣導旨在透過面對面的互動教學，搭配多國語言圖文教材及實際示範，降低語言與文化差異所造成的溝通障礙，讓離鄉背井的移工朋友們具備正確的火災預防及避難觀念，共同打造安全的居住環境。

消防人員特別準備了印有多國語言的圖文宣導文件。圖：消防局提供

山峰分隊說明，移工宿舍因居住人數較多，且多數移工習慣在房內使用高功率電器或自行烹煮家鄉菜，若延長線使用不慎極易引發火警。為提升宣導成效，消防人員特別準備了印有多國語言的圖文宣導文件，並搭配生動的肢體動作及實際案例進行解說，讓移工朋友更容易理解。

宣導重點聚焦於教導「五不一沒有」的用電安全原則，同時指導移工在面臨火警時，應謹記「小火快逃、濃煙關門」的避難原則。此外，消防員也加強宣導「住宅用火災警報器」之重要性，透過早期偵測火災異常，及早發出警報，爭取寶貴的避難時間，提升居住場所的整體防火能力。

山峰分隊強調，災害的發生不會區分國籍，保障每一位居民的生命安全是消防單位的首要任務。除了持續辦理移工宿舍訪視及防災宣導，也呼籲企業雇主與仲介公司應善盡管理責任共同重視移工居住安全，定期檢查宿舍用電及消防設備，並確實保持逃生通道淨空。

山峰分隊表示，期盼透過公私部門的齊心協力，結合正確的防災教育，跨越語言與文化藩籬，能為這群異鄉遊子構築一個安全、安心且具韌性的居住環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：山峰消防深入移工宿舍宣導 結合多國語言降低溝通障礙