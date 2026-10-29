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山峰消防深入移工宿舍宣導 結合多國語言降低溝通障礙
為強化外籍移工居住安全，桃園市消防局第四大隊山峰分隊於今(29)日前往轄區移工宿舍辦理防災宣導活動。桃園市作為全國工業重鎮，移工人口眾多，其居住環境的消防安全向來是市府關注焦點。此次宣導旨在透過面對面的互動教學，搭配多國語言圖文教材及實際示範，降低語言與文化差異所造成的溝通障礙，讓離鄉背井的移工朋友們具備正確的火災預防及避難觀念，共同打造安全的居住環境。
山峰分隊說明，移工宿舍因居住人數較多，且多數移工習慣在房內使用高功率電器或自行烹煮家鄉菜，若延長線使用不慎極易引發火警。為提升宣導成效，消防人員特別準備了印有多國語言的圖文宣導文件，並搭配生動的肢體動作及實際案例進行解說，讓移工朋友更容易理解。
宣導重點聚焦於教導「五不一沒有」的用電安全原則，同時指導移工在面臨火警時，應謹記「小火快逃、濃煙關門」的避難原則。此外，消防員也加強宣導「住宅用火災警報器」之重要性，透過早期偵測火災異常，及早發出警報，爭取寶貴的避難時間，提升居住場所的整體防火能力。
山峰分隊強調，災害的發生不會區分國籍，保障每一位居民的生命安全是消防單位的首要任務。除了持續辦理移工宿舍訪視及防災宣導，也呼籲企業雇主與仲介公司應善盡管理責任共同重視移工居住安全，定期檢查宿舍用電及消防設備，並確實保持逃生通道淨空。
山峰分隊表示，期盼透過公私部門的齊心協力，結合正確的防災教育，跨越語言與文化藩籬，能為這群異鄉遊子構築一個安全、安心且具韌性的居住環境。
本文章來自《桃園電子報》。原文：山峰消防深入移工宿舍宣導 結合多國語言降低溝通障礙
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