蒸烤蛋室溫放整天、隔夜再賣！41人驗出沙門氏菌 清六食堂2人起訴

新北市衛生局人員稽查清六食堂中興店。圖／新北市衛生局提供

清六食堂集團在清明節連假傳出食物中毒案，台北地檢署查出，由民權店統一製作「蒸烤蛋」，再配送其他分店，蒸烤蛋整日放在室溫下，未販售完畢才冰存，翌日加熱繼續販售，全案共計有41人驗出沙門氏菌陽性，負責人謝勝杰、合夥人洪品澤涉違反食品安全衛生管理法過失致危害人體健康罪嫌起訴。

新北市衛生局今年4月6日陸續接獲醫院通報清六食堂疑似食品中毒案件，4月14日檢驗出爐，公所店、中興店的4件食品檢體均檢出沙門氏桿菌，環境檢體均未檢出，全案疑請檢調偵辦釐清。

檢方追查，負責人謝勝杰兼中興店店長，綜理中興店、公所店、民權店3家分店事宜，洪品澤是合夥人兼公所店店長，今年2月起，謝勝杰指示民權店統一製作「蒸烤蛋」後，由中興店、公所店員工每天到民權店領取後分送各分店，若未販售完畢，就將放在室溫下整日的蒸烤蛋冰存冰箱，隔日用滷汁、高湯加熱至沸騰後繼續販售。

起訴指出，謝勝杰、洪品澤應自主建立、落實食材管理制度，卻未只是員工將蒸烤蛋維持在適當溫度，室溫下不得存放2小時以上，並應及時冰藏，若為熱藏保溫應保持攝氏60度以上，任由員工攜帶未知保溫效果的保溫餐桶領取蒸烤蛋後，運送分店後長時間處於不明溫度及室溫狀態下販賣，或室溫狀態下整日後冰存翌日繼續販售，增加滋生沙門氏菌風險，致蒸烤蛋產生足以導致食品中毒群聚事件的高風險。

檢方查出，今年4月3日至6日清明連假期間，因菜商休假，冰箱內存放過多食材致溫度升高，天氣轉熱等，又公所店員工在4月5日11時許發現蒸烤蛋有異，報告洪品澤，洪卻未丟棄蒸烤蛋或通報其他分店，反而指示員工繼續加熱後販售。

檢方統計，3家分店共有176人吃完餐點後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等食物中毒症狀，分別就醫接受治療，其中41人檢驗沙門氏菌陽性、63人未檢出，其餘72人未檢驗。

檢方認定，謝、洪因疏於監督管理之過失，致販賣染有沙門氏菌病原菌的食品給人食用後，造成食物中毒，犯食品安全衛生管理法過失

致危害人體健康罪、刑法過失傷害罪嫌，從重依食安法起訴。公所店副店長洪駿赫雖然在場，但未參與討論或下指令繼續販售蒸烤蛋，給予不起訴處分。