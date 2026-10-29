快訊

美前議員示警：AI競賽恐促習近平奪台 拿台積電挾持全球

75歲王文洋跌倒骨折！小腿愈來愈細恐是肌肉流失 熟齡族4招防跌

吃到麥當勞「生肉漢堡」！民眾吐瀉掛急診只賠4000元 業者聲明致歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

蒸烤蛋室溫放整天、隔夜再賣！41人驗出沙門氏菌 清六食堂2人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市<a href='/search/tagging/2/衛生局' rel='衛生局' data-rel='/2/148726' class='tag'><strong>衛生局</strong></a>人員稽查清六食堂中興店。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局人員稽查清六食堂中興店。圖／新北市衛生局提供

清六食堂集團在清明節連假傳出食物中毒案，台北地檢署查出，由民權店統一製作「蒸烤蛋」，再配送其他分店，蒸烤蛋整日放在室溫下，未販售完畢才冰存，翌日加熱繼續販售，全案共計有41人驗出沙門氏菌陽性，負責人謝勝杰、合夥人洪品澤涉違反食品安全衛生管理法過失致危害人體健康罪嫌起訴。

新北市衛生局今年4月6日陸續接獲醫院通報清六食堂疑似食品中毒案件，4月14日檢驗出爐，公所店、中興店的4件食品檢體均檢出沙門氏桿菌，環境檢體均未檢出，全案疑請檢調偵辦釐清。

檢方追查，負責人謝勝杰兼中興店店長，綜理中興店、公所店、民權店3家分店事宜，洪品澤是合夥人兼公所店店長，今年2月起，謝勝杰指示民權店統一製作「蒸烤蛋」後，由中興店、公所店員工每天到民權店領取後分送各分店，若未販售完畢，就將放在室溫下整日的蒸烤蛋冰存冰箱，隔日用滷汁、高湯加熱至沸騰後繼續販售。

起訴指出，謝勝杰、洪品澤應自主建立、落實食材管理制度，卻未只是員工將蒸烤蛋維持在適當溫度，室溫下不得存放2小時以上，並應及時冰藏，若為熱藏保溫應保持攝氏60度以上，任由員工攜帶未知保溫效果的保溫餐桶領取蒸烤蛋後，運送分店後長時間處於不明溫度及室溫狀態下販賣，或室溫狀態下整日後冰存翌日繼續販售，增加滋生沙門氏菌風險，致蒸烤蛋產生足以導致食品中毒群聚事件的高風險。

檢方查出，今年4月3日至6日清明連假期間，因菜商休假，冰箱內存放過多食材致溫度升高，天氣轉熱等，又公所店員工在4月5日11時許發現蒸烤蛋有異，報告洪品澤，洪卻未丟棄蒸烤蛋或通報其他分店，反而指示員工繼續加熱後販售。

檢方統計，3家分店共有176人吃完餐點後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等食物中毒症狀，分別就醫接受治療，其中41人檢驗沙門氏菌陽性、63人未檢出，其餘72人未檢驗。

檢方認定，謝、洪因疏於監督管理之過失，致販賣染有沙門氏菌病原菌的食品給人食用後，造成食物中毒，犯食品安全衛生管理法過失

致危害人體健康罪、刑法過失傷害罪嫌，從重依食安法起訴。公所店副店長洪駿赫雖然在場，但未參與討論或下指令繼續販售蒸烤蛋，給予不起訴處分。

清明節 食物中毒 衛生局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蒸烤蛋保溫不當導致食物中毒 「清六食堂」負責人遭訴

陽明山高檔夜景日料餐會疑涉賄 檢調漏夜偵訊陳重文等21人

北市議員候選人陳重文涉餐會賄選 檢漏夜偵訊後令80萬元交保

嘉義2國立高中團膳午餐遭檢舉有蟑螂飄酸味 衛生局全面稽查

相關新聞

台中消防分隊長一早開會途中遭撞 傷勢嚴重送醫搶救中

台中市消防局第七大隊東英消防分隊黃姓分隊長今上午8點多騎機車前往會議途中，因遭另名黃姓男子駕駛的小客車碰撞，黃姓分隊長當場傷勢嚴重、一度失去呼吸心跳，轄區消防分隊獲報緊急將他送醫，目前搶救中。

台中東區嚴重車禍騎士命危！消防局證實：東英分隊長赴會途中遇劫

台中市東區今日上午發生一起嚴重交通事故，一輛汽車與機車於東光路與自由路四段路口發生碰撞，造成38歲機車騎士當場失去生命跡象（OHCA）。台中市消防局證實，該名重傷患者為東英消防分隊長黃昶維，當時他正騎車前往大隊開會，目前已送往中國醫藥大學附設醫院全力搶救中，全體消防同仁正為其集氣祈福。

女童萱萱虐死案 偽造「孩子很健康、家庭和樂美滿」社工遭懲戒撤照

衛福部今年元月設置社工師懲戒決議查詢專區，截至10月中旬，共有8名社工師遭公布懲戒，其中台南市就有2人。林容亘涉及女童「萱萱」遭虐致死案，因長期未依規定訪視、服務紀錄登載不實等缺失遭懲處廢止社工師證照及執業執照。

蒸烤蛋室溫放整天、隔夜再賣！41人驗出沙門氏菌 清六食堂2人起訴

清六食堂集團在清明節連假傳出食物中毒案，台北地檢署查出，由民權店統一製作「蒸烤蛋」，再配送其他分店，蒸烤蛋整日放在室溫下，未販售完畢才冰存，翌日加熱繼續販售，全案共計有41人驗出沙門氏菌陽性，負責人謝勝杰、合夥人洪品澤涉違反食品安全衛生管理法過失致危害人體健康罪嫌起訴。

高雄男騎單車闖紅燈警攔查棄車落跑！逃百公尺落網嗆「追我幹嘛」

夏姓男子26日晚間騎單車行經高市五甲與中崙路口，因違規闖紅燈，巡邏員警撞見攔查，未料夏男卻丟下單車拔腿狂奔，穿梭車陣，警尾追百公尺攔捕，夏卻嗆警「追我幹嘛」，後被警方查出是因毒品案執行9月卻逃亡的通緝犯，上銬解送歸案。

影／拒檢鬧區狂飆躲進中友停車場！酒駕男急換座位要女「頂包」被識破

台中市北區昨日下午一輛紅線臨停轎車拒絕警方攔查，加速逃逸穿越三民路鬧區，躲進中友百貨地下停車場。劉姓駕駛還換到乘客座，要同行潘姓女子坐上駕駛座「掉包」，被員警識破，破窗噴辣椒水將他制伏。劉男酒測值每公升0.49毫克，依公共危險罪送辦，潘女依酒駕連坐開罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。