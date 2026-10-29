高雄男騎單車闖紅燈警攔查棄車落跑！逃百公尺落網嗆「追我幹嘛」

夏姓男子26日晚間騎單車行經高市五甲與中崙路口，因違規闖紅燈，巡邏員警撞見攔查，未料夏男卻丟下單車拔腿狂奔，穿梭車陣，警尾追百公尺攔捕，夏卻嗆警「追我幹嘛」，後被警方查出是因毒品案執行9月卻逃亡的通緝犯，上銬解送歸案。

鳳山警分局指出，55歲夏姓男子26日晚間6時許騎腳踏車行經五甲和中崙路口時違規闖紅燈，被新甲派出所員警執行交通疏導目擊攔查，沒料，夏男當下竟丟下腳踏車拔腿狂奔，穿梭車陣逃入巷弄，和雙方上演百公尺追逐戰。

警方尾追百公尺將夏攔下，夏當時眼神飄忽不定，後竟質問警方「追我做什麼？我有通緝嗎？」警方隨後查證身分，發現夏男因涉毒品案件應執行9月徒刑，因未報到遭高雄地檢署於上月24日發布通緝，當場將他上銬逮捕並解送歸案。

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夏姓男子26日晚間騎單車行經高市五甲與中崙路口闖紅燈，警攔查，他丟單車落跑百公尺就逮，被查出是毒品通緝犯。記者石秀華／翻攝