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台中東區嚴重車禍騎士命危！消防局證實：東英分隊長赴會途中遇劫
台中市東區今日上午發生一起嚴重交通事故，一輛汽車與機車於東光路與自由路四段路口發生碰撞，造成38歲機車騎士當場失去生命跡象（OHCA）。台中市消防局證實，該名重傷患者為東英消防分隊長黃昶維，當時他正騎車前往大隊開會，目前已送往中國醫藥大學附設醫院全力搶救中，全體消防同仁正為其集氣祈福。
台中市政府消防局表示，今日上午8時11分，本局勤務指揮中心接獲報案，指稱東區東光路和自由路四段的交叉路口發生汽機車交通事故。獲報後，立即派遣轄區東英分隊等共計3個單位，出動3輛救護車與6名消防人員趕赴現場救援。
救護人員抵達現場後回報，現場為一輛汽車與機車發生嚴重碰撞。機車騎士傷勢極為嚴重，已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態。救護人員隨即對其施予初步急救處置，並火速將該名38歲男性傷患送往中國醫藥大學附設醫院進行後續搶救。
經消防局進一步查證，證實該名重傷患者為東英消防分隊長黃昶維。
據了解，黃分隊長當時正騎乘機車，於前往大隊參加會議的公出途中，未料於該路口遭遇此重大意外。
台中市消防局表示，目前黃分隊長仍在醫院急診室全力搶救中。已於第一時間指派專人前往醫院協助，並將全力提供家屬後續相關醫療與照護支持，期盼黃分隊長能盡速脫離險境、平安歸來。至於本起車禍的詳細肇事原因及責任歸屬，目前已交由警方交通大隊進一步調查釐清中。
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