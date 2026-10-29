台中東區嚴重車禍騎士命危！消防局證實：東英分隊長赴會途中遇劫

清六食堂集團在清明節連假傳出食物中毒案，台北地檢署查出，由民權店統一製作「蒸烤蛋」，再配送其他分店，蒸烤蛋整日放在室溫下，未販售完畢才冰存，翌日加熱繼續販售，全案共計有41人驗出沙門氏菌陽性，負責人謝勝杰、合夥人洪品澤涉違反食品安全衛生管理法過失致危害人體健康罪嫌起訴。

2026-10-29 10:59