影／拒檢鬧區狂飆躲進中友停車場！酒駕男急換座位要女「頂包」被識破

台中市北區昨日下午一輛紅線臨停轎車拒絕警方攔查，加速逃逸穿越三民路鬧區，躲進中友百貨地下停車場。劉姓駕駛還換到乘客座，要同行潘姓女子坐上駕駛座「掉包」，被員警識破，破窗噴辣椒水將他制伏。劉男酒測值每公升0.49毫克，依公共危險罪送辦，潘女依酒駕連坐開罰。

台中市警察局第二分局立人派出所員警昨天下午1時45分許巡邏時，在大誠街131巷口發現一輛轎車紅線臨停，主動上前攔查，沒想到劉男（32歲）竟加速逃逸。由於沿途經過三民路等人潮聚集路段，員警為防止危害擴大，持續尾隨追查。

轎車駛入中友百貨地下停車場後，劉男在車內換到乘客座，讓坐在右前座的潘女（25歲）換到駕駛座，想製造潘女才是駕駛的假象。員警察覺有異，把握時機上前攔查，喝令劉男下車未果，隨即破窗並使用辣椒水，當場將他壓制。

員警發現劉男身上散發濃厚酒味，讓他以清水漱口後實施呼氣酒精濃度測試，測得酒測值每公升0.49毫克，超過刑法公共危險罪標準每公升0.25毫克，當場依法舉發，轎車也移置保管。

全案經警詢後，依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦；同車的潘女則依道路交通管理處罰條例的酒駕連坐規定裁罰。

第二警分局呼籲，民眾切勿心存僥倖酒後駕車，飲酒後應改搭計程車、大眾運輸工具或請親友接送；同車乘客明知駕駛喝酒仍搭乘，也會受罰。遇警方依法攔查時，應配合停車受檢，切勿加速逃逸，以免危害自身及其他用路人安全。

台中市劉姓男子昨天酒駕拒檢，還躲進中友百貨停車場，與右前座的潘女（圖中）互換座位，都被警方識破。記者陳宏睿／翻攝

台中市劉姓男子昨天酒駕拒檢，還躲進中友百貨停車場，與右前座的潘女互換座位，都被警方識破。記者陳宏睿／翻攝

台中市劉姓男子（圖中）昨天酒駕拒檢，還躲進中友百貨停車場，與右前座的潘女互換座位，都被警方識破。記者陳宏睿／翻攝

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