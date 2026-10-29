女童萱萱虐死案 偽造「孩子很健康、家庭和樂美滿」社工遭懲戒撤照

衛福部今年元月設置社工師懲戒決議查詢專區，截至10月中旬，共有8名社工師遭公布懲戒，其中台南市就有2人。林容亘涉及女童「萱萱」遭虐致死案，因長期未依規定訪視、服務紀錄登載不實等缺失遭懲處廢止社工師證照及執業執照。

另名社工邱怡薇則因不當收取實習費用、偽造研習證明等違失，遭決議自處分確定日起，停止執行社會工作師業務1年。

針對相關案件，台南市政府社會局表示，社工專業倫理與兒少安全沒有妥協空間，對於違規情事，市府均依法查處並追究相關責任。

萱萱案發生於今年2月，女童萱萱原由台南市社政單位列管，後來隨家人遷居台中，最終疑似遭虐死亡。萱萱居住台南期間，社工林容亘長達兩年未進行家訪，未察覺女童已移居台中，還在結案紀錄中登載「孩子很健康、家庭和樂美滿」。台中市去年底獲悉萱萱遭家暴後，曾將案件轉回台南，林女仍未進行家訪，最終女童不幸死亡。

另一起案件涉及邱怡薇不當收取實習費用、協助學員偽造開立研習證明書等違失，經懲戒決議，自處分確定日起停止執行社會工作師業務1年，並須接受專業倫理及法規課程。

台南市社會局表示，針對相關案件，已依個案事實及相關法令啟動查處。其中，兒少保護案件涉及未依規定執行訪視、服務紀錄及相關內容登載等缺失，市府已依法辦理相關懲處；另案涉及實習費用、研習證明及勞動相關違失，也依懲戒決議辦理。

社會局指出，市府已訂定兒少保護性案件再通報處理機制，並檢討跨縣市個案轉銜及服務銜接作業，持續強化個案追蹤、服務紀錄與督導管理，降低保護服務中斷風險，同時落實專業倫理要求及法規宣導。

社會局強調，社工工作強度高，正視個別違失並落實責任追究，與肯定第一線社工的專業付出並不衝突。多數社工長期堅守崗位、陪伴弱勢家庭，市府將持續精進服務制度、維護民眾信任，確保有需要的家庭能及時獲得適切協助。