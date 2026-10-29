國3砂石車衝出護欄直墜香蕉園 27歲駕駛傷重不治

國道3號南向381.6公里處過中寮隧道路段，今天凌晨發生砂石車疑因不明原因失控撞擊外側護欄，整輛車直接衝落橋下邊坡，警消獲報趕赴現場搜救，將頭部外傷、意識模糊的駕駛緊急送往高雄義大醫院搶救，但駕駛仍因傷勢過重宣告不治。

國道警方指出，事故發生於今天凌晨2時36分，當時27歲的藍姓男子駕駛營業半聯結車行經國3南向381.6公里中寮隧道過後的燕巢系統交流道路段，疑失控撞上外側護欄，當場連人帶車衝落橋面下方的邊坡及香蕉園，車頭更被翻滾的車斗壓得扭曲變形。

由於橋面距離下方平面足足有約2層樓高，且周遭皆為農路、視線昏暗，警消不敢大意，出動多輛吊車與救護車前往搜救，救難人員配戴頭燈在邊坡及草叢中尋獲受困的藍男時，其已頭部外傷、意識模糊，隨即被送往義大醫院搶救，但因傷勢過重，於清晨4時27分宣告不治。

國道警方呼籲，用路人行車上路前務必養足精神，雙手握方向盤專注開車，隨時注意自身精神狀況、切勿疲勞駕駛，如行車途中感到精神不濟，應進入服務區或駛離高速公路休息，以維護自身及其他用路人的行車安全。