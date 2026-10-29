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國道3號民眾目擊砂石車掉下橋 國道警方到場搜救

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

國道3號南下381公里剛過中寮隧道、燕巢系統前，今天凌晨2時許有民眾報案目擊一輛砂石車，疑似在變換車道過程中失控，竟當場衝出護欄掉下橋面，由於橋面下方是一處香蕉園，現場視線昏暗搜救困難，警消仍在確認疑似事故車輛位置，仍無法確認車上人員情況。

據了解，目擊民眾是在今晨2時22分報案，稱從國道三號南下剛過長近2公里的中寮隧道不久，即見一輛砂石車衝出橋面墜落邊坡，由於事故發生在國道3號轉接國道10號的燕巢系統交流道前，懷疑砂石車疑似是變換車道過程中失控，才會墜橋。

由於橋面距離地面的香蕉園約有2層樓高，且當地皆是農路難以從平面道路展開救援，國道警方派出多輛吊車、救護車現場待命，高雄市消防局也已出動崇德駐地、特一分隊、特二分隊及阿蓮分隊到場搜救，正由國道高速公路邊坡搜尋事故車輛，現場搜救人員也全都配戴頭燈，要確認車輛翻落位置，希望盡快將受困的車上人員救出。

國道3號南下燕巢系統交流道傳出疑似砂石車失控衝出橋面墜落邊坡。圖／截自高速公路資訊網
國道3號南下燕巢系統交流道傳出疑似砂石車失控衝出橋面墜落邊坡。圖／截自高速公路資訊網

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