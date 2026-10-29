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桃園鬧區民生路深夜惡火 驚險疏散19戶有8旬翁命危

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區民生路一棟住商大樓昨深夜發生火警，二樓竄出猛烈火煙，消防局動員大批人車馳援，緊急疏散19戶居民，總計共有8人送醫，其中一名8旬老翁失去呼吸心跳，火勢於今天凌晨零時撲滅，詳細起火原因仍待調查釐清。

119勤指中心指出，昨天晚間10時36分接獲民眾報案，表示位於桃園區民生路一棟地下1層、地上10層的住商混合大樓，二樓突然冒出大量濃煙，隨即有火苗向上竄燒。轄區三民分隊率先於晚間10時42分抵達現場，發現二樓已陷入火海，立刻同步展開灌救及人員疏散作業，逐一清查各樓層住戶，其餘支援分隊也陸續趕抵現場防堵火勢延燒。

消防局表示，救災人員於現場共緊急疏散19戶居民，並將8名傷患送醫。其中7人為預防性送醫，包括34歲盧女、37歲陳男及28歲楊女，三人皆因呼吸道不適等症狀，由救護車送往聖保祿醫院。

另外，55歲謝男疑遭濃煙嗆傷，與消防人員從火場帶出的48歲陳女、74歲劉女及33歲吉男，分別由救護車送往敏盛醫院及聖保祿醫院，上述7人送醫時意識均清楚。然而，有名80歲江姓老翁被救出時已無生命跡象，由大有分隊緊急送往敏盛醫院搶救。

火勢在大批救難人員搶救下，於晚間11時18分獲得控制，並在今天凌晨0時14分順利撲滅，現場殘火處理作業直到凌晨1時55分全部完畢，此次救災總計出動16輛消防車、7輛救護車及其他車輛6輛，動員72名救難救護人員參與，至於詳細起火原因及實際財物損失，仍待火調科進一步調查釐清。

桃園市桃園區民生路一棟住商大樓二樓昨深夜發生火警，消防局出動72名救難救護人員及大批救災車輛灌救，緊急疏散19戶，7人預防性送醫，另有80歲江姓男子到院前已無呼吸心跳，火勢於今晨0時14分撲滅，半小時後完成殘火處理，起火原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園市桃園區民生路一棟住商大樓二樓昨深夜發生火警，消防局出動72名救難救護人員及大批救災車輛灌救，緊急疏散19戶，7人預防性送醫，另有80歲江姓男子到院前已無呼吸心跳，火勢於今晨0時14分撲滅，半小時後完成殘火處理，起火原因待調查。記者陳恩惠／翻攝

桃園市桃園區民生路一棟住商大樓二樓昨深夜發生火警，消防局出動72名救難救護人員及大批救災車輛灌救，緊急疏散19戶，7人預防性送醫，另有80歲江姓男子到院前已無呼吸心跳，火勢於今晨0時14分撲滅，半小時後完成殘火處理，起火原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園市桃園區民生路一棟住商大樓二樓昨深夜發生火警，消防局出動72名救難救護人員及大批救災車輛灌救，緊急疏散19戶，7人預防性送醫，另有80歲江姓男子到院前已無呼吸心跳，火勢於今晨0時14分撲滅，半小時後完成殘火處理，起火原因待調查。記者陳恩惠／翻攝

桃園 消防人員 大樓

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