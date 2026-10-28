國道驚見鐵釘雨…嘉義民雄段7車接連撞擊 北上路段緊急封閉

國道1號北向嘉義民雄路段今晚發生掉落物事故，疑一輛小貨車載運的工具箱內鐵釘散落路面，遍布內、中、外側3個車道，導致約7輛小客車接連撞擊掉落物，所幸無人受傷。高公局工務段隨後緊急封閉北上嘉義至民雄路段清掃，警方將釐清肇事責任，駕駛若違反貨物裝載規定，最高可處1萬8000元罰鍰。

國道警方表示，事故發生於今晚7時43分，地點位於國道1號北向257.8公里處，38歲張姓男子駕駛小貨車行經該路段時，疑車上載運工具箱內的鐵釘掉落，散布在國道3個車道，造成後方約7輛小客車撞擊掉落物發生事故。

由於鐵釘散落範圍涵蓋內、中、外側車道，恐危及其他用路人行車安全，高公局工務段於晚間9時52分起封閉國道1號北向嘉義至民雄路段，進行路面清掃作業。事故未造成人員受傷，現場後續由國道公路警察斗南分隊依規定處理。

警方表示，張男經檢測並無飲酒情形，至於鐵釘掉落原因及事故相關責任，仍待進一步調查釐清。

警方呼籲，駕駛人載運貨物上路前，應確實檢查貨物是否妥善覆蓋、捆紮牢固，避免行駛途中發生滲漏、飛散、脫落或掉落，尤其國道車速較快，即使是鐵釘等小型物品，也可能造成其他車輛閃避不及或撞擊，危及行車安全。

依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，汽車載運貨物未依規定妥善處理，致有滲漏、飛散、脫落或掉落情形，可處駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰；若因而肇事致人重傷或死亡，還可能面臨吊扣或吊銷駕照處分。

涉及國道1號嘉義民雄路段鐵釘散落事故的小貨車，車斗貨物以綠色帆布覆蓋，並以繩索綑綁固定。圖／警方提供

小客車輪胎胎面可見鐵釘刺入，國道鐵釘散落事故造成多輛車輛受影響。圖／警方提供

國道1號嘉義民雄路段發生鐵釘散落事故，受影響的白色休旅車停放保養廠檢查。圖／警方提供

小客車輪胎遭鐵釘刺入，釘身明顯突出胎面，顯示國道掉落物對行車安全造成威脅。圖／警方提供

國道1號北向嘉義民雄路段今晚發生鐵釘散落事故，警方蒐證受影響的黑色休旅車，釐清事故情形。圖／警方提供