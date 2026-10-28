聽新聞
0:00 / 0:00
國道驚見鐵釘雨…嘉義民雄段7車接連撞擊 北上路段緊急封閉
國道1號北向嘉義民雄路段今晚發生掉落物事故，疑一輛小貨車載運的工具箱內鐵釘散落路面，遍布內、中、外側3個車道，導致約7輛小客車接連撞擊掉落物，所幸無人受傷。高公局工務段隨後緊急封閉北上嘉義至民雄路段清掃，警方將釐清肇事責任，駕駛若違反貨物裝載規定，最高可處1萬8000元罰鍰。
國道警方表示，事故發生於今晚7時43分，地點位於國道1號北向257.8公里處，38歲張姓男子駕駛小貨車行經該路段時，疑車上載運工具箱內的鐵釘掉落，散布在國道3個車道，造成後方約7輛小客車撞擊掉落物發生事故。
由於鐵釘散落範圍涵蓋內、中、外側車道，恐危及其他用路人行車安全，高公局工務段於晚間9時52分起封閉國道1號北向嘉義至民雄路段，進行路面清掃作業。事故未造成人員受傷，現場後續由國道公路警察斗南分隊依規定處理。
警方表示，張男經檢測並無飲酒情形，至於鐵釘掉落原因及事故相關責任，仍待進一步調查釐清。
警方呼籲，駕駛人載運貨物上路前，應確實檢查貨物是否妥善覆蓋、捆紮牢固，避免行駛途中發生滲漏、飛散、脫落或掉落，尤其國道車速較快，即使是鐵釘等小型物品，也可能造成其他車輛閃避不及或撞擊，危及行車安全。
依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，汽車載運貨物未依規定妥善處理，致有滲漏、飛散、脫落或掉落情形，可處駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰；若因而肇事致人重傷或死亡，還可能面臨吊扣或吊銷駕照處分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。