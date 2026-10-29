聽新聞
0:00 / 0:00

涉招待台南選民遊陸 翁語含遭押…嘉義鄉長候選人被搜嗆司法「介選變助選」

聯合報／ 記者李宗祐邵心杰萬于甄／連線報導

嘉義縣竹崎鄉長候選人何子凡遭檢警調搜索、傳喚，獲無保請回後，在臉書上傳高舉雙手影片，批評執政者害怕選輸，呼籲支持者集中選票。圖／截自何子凡臉書
嘉義縣竹崎鄉長候選人何子凡遭檢警調搜索、傳喚，獲無保請回後，在臉書上傳高舉雙手影片，批評執政者害怕選輸，呼籲支持者集中選票。圖／截自何子凡臉書

台南市議員第十一選區國民黨候選人翁語含遭檢舉涉招攬選民接受招待赴中國大陸旅遊，她與助理昨收押；另外，嘉義縣無黨竹崎鄉長候選人何子凡遭控與親友赴中國大陸浙江旅遊有違反選罷法之嫌，前天無保請回，他昨批「這不是介選，什麼才是介選？」

檢調查出，翁語含與助理涉於今年七、八月間，招攬多名選民低價赴陸旅遊、接受招待，藉以行賄選民；台南地檢署前天指揮市調處、移民署台南專勤隊等單位赴十二處搜索，並傳喚翁女、助理等十四人到案，檢方複訊後認定翁女及助理涉投票行賄、反滲透法等罪嫌重大，向法院聲押獲准。

身兼國民黨台南市黨部主委的市長候選人謝龍介回應，支持依法查賄，但針對幾個月前的事情，在這個時間點對候選人採取羈押禁見這麼強烈的手段，對選情的影響非常直接，難免讓社會產生司法介入選舉的疑慮。

此外，何子凡前天在臉書貼出被警方帶離服務處畫面，舉雙手喊「政治辦案，寧死不屈」；他昨說，去年八月廿一日至廿七日與親友赴浙江旅遊，全團卅二人，只有十八人是竹崎鄉民，團費並不便宜，所有費用均依實際開銷精打細算，並非接受免費招待，未要求團員支持特定參選人，更沒拿對岸資金投入選舉。何質疑，去年的旅遊為何不在返台後調查，這樣的司法動作反而可能激起支持者反彈，等於在幫他助選。

嘉義地檢署表示，相關告訴案件第一時間即依法受理，並分「選他」案偵辦，檢警調依既定進度執行搜索，傳喚何子凡等廿餘人到案，訊後全數請回。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯合報社論／檢調介選：衝擊選票或司法公信力？

「精準介選」無實證 才是認知作戰

吳俊立涉農路案更裁「免羈押」 掀台東縣長選戰攻防

河口湖命案 井女丈夫涉教唆殺妻、詐保3000萬

相關新聞

違規前科累累…仁武月子中心颱風夜趕走產婦 2負責人涉詐10萬交保

高雄仁武區一處月子中心在薔琵颱風襲台當晚，無預警要求剛生產完的產婦與寶寶離院，家屬氣憤指控「欺人太甚」。警方到場排解，業者辯稱是人力調整，但檢方追查發現，這家月子中心不僅財務困難且違規挨罰，卻仍持續吸金，廿五日拘提負責人徐姓女子及現場負責人張姓男子，訊後分別以十萬元交保。

涉招待台南選民遊陸 翁語含遭押…嘉義鄉長候選人被搜嗆司法「介選變助選」

台南市議員第十一選區國民黨候選人翁語含遭檢舉涉招攬選民接受招待赴中國大陸旅遊，她與助理昨收押；另外，嘉義縣無黨竹崎鄉長候選人何子凡遭控與親友赴中國大陸浙江旅遊有違反選罷法之嫌，前天無保請回，他昨批「這不是介選，什麼才是介選？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。